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Глава NASA раскритиковал конкуренцию США с Китаем в космосе

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Соединенные Штаты находятся в состоянии космической гонки с Китаем, в то время как в качестве примера более образцовых отношений можно привести российско-китайское сотрудничество в космосе. С таким заявлением в среду, 25 августа, выступил глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

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Он также выразил неуверенность в возможности стабилизировать китайско-американский диалог по части космического пространства: такого рода сотрудничество требует от страны-участника прозрачности, чем, по мнению Нельсона, не располагает Пекин.

«К сожалению, я считаю, что мы с Китаем находимся в состоянии космической гонки. Если говорить про Соединенные Штаты, то я бы хотел, чтобы Китай был партнером, как в случае с Россией», — цитирует выступление генерального директора NASA на 36-м космическом симпозиуме Space.

Также Нельсон положительно оценил взаимодействие NASA с Россией, выразив надежду на продолжение и улучшение работы в этом направлении. Он добавил: вне зависимости от политических разногласий в отношениях Москвы и Запада российская сторона всегда могла «прийти к общему знаменателю» с западными партнерами по части космического пространства.

Ранее этим же днем, 25 августа, пресс-секретарь NASA Джеки Макгиннесс сообщила о том, что Билл Нельсон с нетерпением ждет встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Переговоры глав космических ведомств состоятся в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Ранее, 15 июня, Рогозин сообщил о планах обсудить с NASA возможность сотрудничества в съемках фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Глава «Роскосмоса» отметил, что сотрудничество с NASA — «это колоссальное поле возможностей», и при желании сторонам удастся договориться.

В тот же день Нельсон рассказал, что в ходе телефонных переговоров обсудил с Рогозиным сотрудничество США и России в космосе.

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