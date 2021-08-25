В Самарской области локализовали масштабный природный пожар

Крупный природный пожар под Самарой локализован. Возгорание в Борском районе тушат пятые сутки. Огонь распространился на землях Гослесфонда и национального парка «Бузулукский бор». Пожар стал крупнейшим за 10 лет, его площадь составила 5 тыс. га, сообщает телеканал «Известия». Для тушения привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, самолет Ил-76 и более 700 человек.

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