В СФ назвали возможные пути иностранного вмешательства в выборы в Госдуму

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в среду, 25 августа, в беседе с «Известиями» назвал два подхода, используемых Западом для вмешательства в сентябрьские выборы в Госдуму.

«Чем эти выборы отличаются от прежних? Наши оппоненты, главным образом западные, понимая, что за счет законодательных организационных, информационных изменений действительно закрыли многие прорехи, которые раньше существовали, и избавили наш народ, который находится на территории РФ, от назойливого давления, они решили пойти определенным путем», — рассказал сенатор.

Первый подход, по словам Климова, заключается в том, чтобы выдать сентябрьские выборы в Госдуму за некую «подтасовку» и создать впечатление, что в России «всё не так, как надо», причем неважно, каким образом это сделано.

Как отметил политик, для того чтобы не было свидетелей такого «подлога», Запад принял, в частности, решение об отказе посылать в РФ наблюдателей. А раз их нет, то можно говорить что угодно и давать какие угодно оценки, подчеркнул он.

«Это первый подход, который дополняется вторым. Территория, на которой они могут себя вести достаточно вольно и нагло, — это прежде всего территория стран НАТО. И вот на этой территории они с привлечением русскоязычной публики <…> собираются сформировать такие своеобразные «банды», которые бы создавали впечатление некоего протестного движения за пределами России», — сообщил Климов.

Сенатор назвал происходящее скоординированной политикой и деструктивной деятельностью, которая однако немного отличается от тех методов и приемов, которые использовались раньше. То, что сегодня мы наблюдаем, это действительно скоординированная политика, скоординированная деструктивная деятельность, но она отличается от тех приемов и методов, которые использовались раньше, отметил он.

«Наше население не очень собирается танцевать под эту дудочку, они видят, что те силы, на которые они рассчитывали, которые они готовили и оплачивали, сегодня деморализованы, часть утекла за границу, <…> поэтому основное внимание уделено этим двум направлениям», — заключил политик.

4 августа стало известно о том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60. В организации отметили, что хотели направить 500 наблюдателей на выборы, исходя из ряда факторов, в том числе размеров России.

23 июля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в России перед выборами, прибегают к самому широкому набору «нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения». По словам министра, Запад будет пытаться влиять на выборы в России через наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.

15 июля комиссия Госдумы обнаружила попытки нежелательной организации, финансируемой из бюджета США, повлиять на ход избирательной кампании в России.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.