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ОБСЕ объяснила число запрашиваемых наблюдателей на выборы в России

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) хотела направить 500 наблюдателей на сентябрьские выборы в Государственную думу исходя из ряда факторов, в том числе размеров России. Об этом сообщил «РИА Новости» в пятницу, 6 августа, представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри.

Наблюдательный пролет: что означает отказ ОБСЕ ехать на выборы в Россию
Из-за пандемии Москва сократила состав миссии, организацию это не устроило

О том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму, организация сообщила 4 августа. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60.

Перри же отметил, что часто наблюдательные миссии состоят из более 100 человек, и привел в пример выборы в США в 2020 году.

«Что касается количества наблюдателей, запрошенных для Российской Федерации, оно определяется исходя из ряда факторов. Когда БДИПЧ запрашивает краткосрочных наблюдателей от государств — участников ОБСЕ, оно основывает свой запрос на определениях, сделанных Миссией по оценке потребностей (МОП), установленной методологии наблюдения за выборами, предыдущем опыте и размере страны», — сказал он.

Представитель ПА ОБСЕ подтвердил, что кроме основной группы аналитиков БДИПЧ просило у государств — участников ОБСЕ прикомандирование 80 долгосрочных наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, а также 420 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов.

Вместе с этим Пэрри добавил, что в итоге правительства государств — участников ОБСЕ сами решают, сколько наблюдателей направить по факту. Нередко число фактических наблюдателей, откомандированных государствами-участниками, меньше количества, запрашиваемого БДИПЧ.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова накануне заявляла, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ. По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Вместе с этим в МИД России отмечали, что отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Госдуму не окажет влияния на качество наблюдательного процесса.

При этом 5 августа в пресс-службе БДИПЧ «Известиям» заявили, что бюро не будет давать оценку выборам в Госдуму, уточнив, что вопрос их признания не входит в сферу компетенции организации.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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