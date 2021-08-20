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Взяли в правила: ОП обновила «золотой стандарт» наблюдения на выборах

Как обеспечат санитарную безопасность на участках
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Взяли в правила: ОП обновила «золотой стандарт» наблюдения на выборах
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2021-08-20 17:09:58
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В обновленном «золотом стандарте» общественного наблюдения на выборах учтут последние требования, связанные с видеоконтролем и проведением дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили на презентации стандарта в Общественной палате. Там также отметили, что одними из центральных в документе будут пункты, связанные с обеспечением санитарных правил. Опрошенные «Известиями» специалисты уверены, что соблюдение норм эпидемиологической безопасности всеми участниками электорального процесса позволит избежать роста заболеваемости после выборов.​

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В Общественной палате (ОП) представили обновленный «золотой стандарт» общественного наблюдения на выборах. В начале презентации секретарь ОП Лидия Михеева рассказала об эволюции системы контроля за электоральными процессами.​

С каждым годом мы стараемся отладить механизмы, которые используем, сделать их понятными и прозрачными. В этом году мы предлагаем использовать мобильное приложение «Мобильный наблюдатель», что позволит упростить работу наблюдателей и сделать ее более оперативной, — подчеркнула она.

Обозначенные в стандарте критерии помогут во время выборов оценить качество организации процесса и зафиксировать отсутствие или наличие нарушений. Наблюдатель заполняет специальный документ, где предполагается только положительный или отрицательный ответ. Позже информация анализируется и составляется общая оценка выборов. По словам самих организаторов, методика «золотого стандарта» в прошлом получила признание со стороны не только независимых наблюдателей, но и контролеров от партий.

Взяли в правила
Заседание Общественной палаты РФ

Заседание Общественной палаты РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Секретарь ОП также отметила, что в стандарте учтены нововведения, связанные с видеонаблюдением и проведением дистанционного электронного голосования. «Наполнение граф в этом документе очень облегчает работу наблюдателей, позволяет проверить все требования законодательства, включая санитарно-эпидемиологические», — добавила Лидия Михеева.

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Первый блок вопросов связан с защитой здоровья. Затем идет то, что связано с подготовкой помещения для голосования еще до начала, — перечислил пункты стандарта на 17 и 18 сентября председатель координационного совета ОП по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев. — Следующий большой блок будет посвящен организации работы УИК до начала голосования.

По его словам, еще один блок вопросов будет фиксировать, как проходит процесс в помещениях и на улице, также проконтролируют выезд членов УИК и голосование на труднодоступных участках.

В документе на 19 сентября добавляется несколько пунктов, в частности раздел «Действия при установлении итогов голосования»​. Обновленный «золотой стандарт» будет размещен на сайте Общественной палаты.

— Он принят в качестве стандарта более чем в 2 тыс. организаций разного уровня по стране, — добавил Максим Григорьев.

Взяли в правила
выборы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ранее Центризбирком подписал соглашение о наблюдении с Советом по правам человека при президенте и протокол к соглашению о взаимодействии с уполномоченным по правам человека в РФ. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, это институты с высоким потенциалом. «Их принципиальная позиция, профессиональные возможности по предотвращению, недопущению разного рода нарушений, квалифицированная реакция, непредвзятая, максимально объективная, — это очень нужно сейчас», — подчеркнула глава Центризбиркома.​

​Санитарная безопасность

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Одними из центральных пунктов «золотого стандарта» станут требования, касающиеся санитарной безопасности, отметила на презентации обновленного документа член комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Оксана Драпкина.​

— В этом году мы проводим выборы в условиях массовой вакцинации. Все знают, что темпы вакцинации убыстряются и мы постепенно приближаемся к тому проценту, который будет формировать коллективный иммунитет, — подчеркнула специалист.​

Она также напомнила, что во время прошлых кампаний общественные наблюдатели успешно справились с контролем разведения потоков голосующих.

Ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. Она, конечно, стабилизировалась, взрывного роста нет, но соблюдение норм остается обязательным практически во всех регионах. Это и масочный режим, и ограничение массовых мероприятий, — отметил в разговоре с «Известиями» член Совфеда, кандидат медицинских наук Владимир Круглый.​

Взяли в правила
выборы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Он добавил, что соблюдение участниками избирательного процесса всех правил позволит избежать роста заболеваемости после выборов. «Желательно, чтобы все люди, которые будут находиться в замкнутом помещении, были привиты», — уверен сенатор.​

Избирательные участки ничем не отличаются от других мест скопления людей. Все меры предосторожности должны быть полностью обеспечены, включая маски и перчатки, — сказал «Известиям» первый зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Натаров.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Из-за пандемии они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В нескольких субъектах выборы будут проходить и в дистанционном режиме. В столице среди участников онлайн-голосования разыграют 20 квартир и 100 машин.

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