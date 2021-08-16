Что в номере тебе моем: в ЦИК определили расположение партий в бюллетене

Политические партии получили порядковые номера в бюллетенях, которые будут использоваться на думских выборах . Процедура жеребьевки прошла 16 августа в Центризбиркоме, где собрались представители всех 14 сил, участвующих в кампании. Парламентские партии заняли места в первой половине списка: КПРФ — первое, ЛДПР — третье, «Единая Россия» — пятое, а справороссы — шестое . При этом сами по себе позиции в бюллетене значения не имеют, считают в Совете по правам человека. Расположение политсил в списке, по мнению опрошенных «Известиями» политологов, может повлиять только на незначительную часть избирателей . Также в этот день на площадке «ЕР» прошел круглый стол «Комфортная жизнь для людей с инвалидностью», где предложили ряд мер поддержки для лиц с ограниченными возможностями.

Кандидаты на влет

В Центризбиркоме 16 августа прошла жеребьевка, по итогам которой политические партии получили порядковые номера в избирательном бюллетене на думские выборы.

— Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, конечно, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании , — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Стоит отметить, что по итогам жеребьевки все парламентские объединения оказались в первой половине бюллетеня. Представитель КПРФ, к примеру, вытянул первый номер. ЛДПР расположилась на третьем месте, а «Справедливая Россия — За правду» — на шестом. В «Единой России», которой досталась пятая позиция в списке, считают свой порядковый номер символичным.

Что в номере тебе моем_1 Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время жеребьевки в Центральной избирательной комиссии РФ по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева . Каждый из них — профессионал своего дела. Уверен, что они все вместе приведут нашу партию к победе, — отметил по итогам жеребьевки секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Справка «Известий» Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердили на съезде в Москве 19 июня. Среди них много новых для политики лиц и молодежи, представителей волонтерских и общественных движений. Почти половина кандидатов — беспартийные. Программу партии, собранную из предложений общественных организаций, представителей профессиональных сообществ и регионов, утвердят в ходе второго этапа съезда 24 августа.

В церемонии приняли участие все 14 политсил, списки которых прошли проверку. На второй позиции расположились «Зеленые», четвертыми стали «Новые люди». Нижнюю же половину списка полностью заняли непарламентские партии: « Яблоко» (7), Партия роста (8), Партия свободы и справедливости (9), «Коммунисты России» (10). Замыкающими в перечне стали «Гражданская платформа» (11), «Зеленая альтернатива» (12), «Родина» (13) и Партия пенсионеров (14).

В конце процедуры представители политсил поставили свои подписи в протоколе об итогах, а также на баннере с символикой выборов.

В Совете по правам человека при президенте считают неважным порядковое расположение партий в избирательном бюллетене.

Что в номере тебе моем_3 Председатель федерального политического комитета партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время жеребьевки в Центральной избирательной комиссии РФ по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Если это серьезная партия, если о ней знают люди и программа этой политсилы хоть чем-то заинтересовала избирателя, то ее найдут в бюллетене . Если какие-то случайные люди собрались и пролезли в бюллетень, то их и не выберут, вне зависимости от того, на каком они там месте стоят, — отметил в разговоре с «Известиями» глава совета Валерий Фадеев.

Эксперты считают, что позиция партии в избирательном списке все-таки имеет определенное значение, но оно не очень велико.

— Это имеет значение тогда, когда у партий похожие названия. Но это применимо к очень узкой группе избирателей, которые могут перепутать и проголосовать вместо КПРФ за условную КПСС . Позиция в списке может сыграть роль только в случае, если партия находится на грани прохода в Думу или борется за финансирование, — рассказал «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

Народная программа

Также в этот день на площадке «Единой России» прошел круглый стол «Комфортная жизнь для людей с инвалидностью». В ходе него уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сделать штабы общественной поддержки партии платформами для обмена опытом в сфере помощи детям с инвалидностью . По ее словам, успешные наработки уже есть, в том числе в Омской области и Республике Башкортостан. По мнению Анны Кузнецовой, необходимо также выстроить работу в сфере лечения и реабилитации детей-инвалидов.

— Мы считаем, нужно не просто усиливать работу, а сначала точно проанализировать запрос. Везде видим нехватку специалистов-реабилитологов, дефектологов, логопедов — тех, кто занимается детьми, непосредственно узких, профильных специалистов. Эта проблема стоит особенно остро. Поручения уже дал президент. Очень важно теперь добиться качественной их реализации, — подчеркнула детский омбудсмен, вошедшая в федеральную «пятерку» партии.

Что в номере тебе моем_2 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время жеребьевки в Центральной избирательной комиссии РФ по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, она отметила, что необходимо предусмотреть в программе капремонта школ создание безбарьерной среды для детей с инвалидностью . Также на площадке круглого стола глава Совета матерей Татьяна Буцкая предложила повысить пособие для ухаживающих за инвалидами до прожиточного минимума . «Возможности работать у таких людей фактически нет, а пособие сегодня составляет 1200 рублей. Это очень мало», — отметила она.

При этом, по ее словам, если эти люди устраиваются на работу, то теряют даже эту выплату. На ее получение не должно влиять наличие других денежных поступлений, тем более от официальной работы с белой зарплатой, подчеркнула Татьяна Буцкая.

Справка «Известий» На площадке «Единой России» уже прошло несколько стратегических сессий по сбору предложений в народную программу партии — они касаются поддержки семей с детьми и людей с инвалидностью, развития сельских территорий, доступной и качественной медицины, доступного и комфортного жилья. В работе сессий принимают участие представители профильных НКО и общественных движений, эксперты и депутаты. На сайте народной программы np.er.ru также продолжается сбор предложений и идет анкетирование по различным вариантам решения проблем в тех или иных сферах. В формировании программы через сайт уже приняли участие более 2 млн человек.