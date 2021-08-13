Во весь голос: как закон регулирует проведение выборов

В сентябре в России пройдет единый день голосования . Гражданам страны предстоит избрать депутатов Госдумы, руководителей 12 субъектов Федерации, а также членов законодательных органов. Подготовку и ход голосования регулируют несколько важных документов, среди которых — законы о партиях, об основных гарантиях на избирательные права и о выборах депутатов Госдумы. Что обещает каждый из документов — объясняют «Известия».

Какие законы регулируют выборы

Основной закон нашей страны — Конституция РФ — не содержит отдельной главы или группы статей, посвященных конкретно выборам или избирательной системе. Однако Конституция устанавливает сам принцип выборности. Так, основной закон провозглашает свободные выборы и референдум высшим выражением власти народа (п. 1 ст. 3); закрепляет право гражданина на участие в них (п. 2 ст. 32); устанавливает ограничения избирательных прав ко всем видам выборов (п. 3 ст. 32) и т.д.

Решение же основных вопросов, связанных с ходом голосования, обеспечивает ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (от 12 июня 2002 года) . В нем устанавливаются общие правила учета избирателей; система и статус комиссий; обязательные для всех правила голосования и подсчета голосов . Также в нем дан перечень нарушений избирательных прав, которые влекут различные меры ответственности.

Во весь голос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Значительная часть принципов избирательного права закреплена в статьях 3, 4 и 7 данного закона. А именно:

- тайное голосование;

- обязательность и периодичность выборов;

- альтернативность выборов;

- добровольность участия в выборах;

- организация и проведение выборов органами, не входящими в систему органов государственной власти и местного самоуправления;

- гласность и открытость избирательного процесса.

Стоит отметить, что любые федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов РФ, иные акты о выборах и референдумах не должны противоречить закону об основных гарантиях избирательных прав (п. 6 ст. 1). Таким образом, именно этот документ определяет основные избирательные права граждан России.

Как менялся закон

В 2012 году законы об избирательных правах и о политических партиях дополнились положением о едином дне голосования.

В соответствии с поправками выборы всех уровней, кроме президентских и парламентских, было решено проходить в России в единый день голосования во второе воскресенье сентября.

В ноябре 2015 года по инициативе Госдумы был принят закон о переносе парламентских выборов также на сентябрь (ранее Госдума избиралась в декабре). Кроме того, было решено совместить парламентские выборы с региональными и проводить их в третье воскресенье сентября.

В июле 2020 года в закон об избирательных правах был внесен ряд поправок, согласно которым голосование на выборах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Напомним, в этом году единый день голосования выпадает на 17-19 сентября.

Во весь голос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Работа над корректировкой документов ведется и сейчас. Так, в июне этого года Совет Федерации одобрил изменения в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы. Закрепляется, что руководители, работники и иные лица, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, не имеют права быть избранными. На руководителей о граничение распространяется в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о признание организации экстремистской или террористической; на работников и иных причастных лиц — за один год до решения суда.

Другие законы о выборах

Деятельность политических партий в России регулируется соответствующим законом (ФЗ «О политических партиях» от 11 июля 2001 года). Например, политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ, при этом в одном субъекте может быть только одно партийное отделение. Численность партии — не менее 500 членов.

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» уточняет правила именно для этого вида выборов. В частности, в 2013 году были внесены поправки, согласно которым кандидат в депутаты Госдумы обязан к моменту регистрации в данном статусе закрыть счета (вклады) и прекратить хранение наличных и ценностей в зарубежных банках, а также осуществить отчуждение иностранных финансов.

Этот же акт регулирует правила предвыборный агитации через СМИ (ст. 65) . В медиа агитация начинается за 28 дней до выборов . Информационные блоки на государственных теле- и радиоканалах предоставляются кандидатам и партиям бесплатно. На общероссийских каналах каждой партии выделяется не менее 60 минут бесплатного эфира. На региональных — не менее 30 минут. Все программы выходят в рабочие дни, в рейтинговое время, и не прерываются рекламой.

Во весь голос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Помимо этого, в апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что день тишины в современных условиях развития социальных сетей и интернета лишен смысла.

Другие документы содержат нормы, гарантирующие, что голосование пройдет спокойно и по общим правилам. Так, закон «О полиции» (от 7 февраля 2011 года) возлагает на правоохранительные органы обязанность пресекать незаконную агитацию; предоставлять сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости у кандидатов; охранять помещения, где хранятся бюллетени; поддерживать общественный порядок в помещениях для голосования и на территориях вокруг них в единый день голосования.

Наконец, особую группу представляют законы, устанавливающие юридическую ответственность за нарушения избирательного законодательства. Прежде всего, это Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Общие сведения о голосовании

Напомним, что с 17 по 19 сентября в 2021 году в России пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва; в девяти субъектах будут выбирать глав регионов в ходе прямого голосования — это Хабаровский край, Республика Мордовия, Белгородская, Пензенская, Ульяновская, Тульская и Тверская области, Чеченская Республика и Республика Тыва.

Еще в трех регионах — Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании, — глав субъектов выберут депутаты законодательных собраний.

Во весь голос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

Кроме того, в 39 субъектах федерации в ходе единого дня голосования одновременно пройдут выборы в региональные парламенты.

Получить информацию об избирательных комиссиях можно на сайте ЦИК по ссылке, где нужно ввести адрес места жительства с точностью до квартиры. После этого на сайте ЦИК будет предоставлена информация об избирательной комиссии, в том числе ее номере, адресе и составе, а также об адресе помещения для голосования.

В этом году для семи регионов России будет доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Выбрать кандидата через интернет смогут жители Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей, а также жители Москвы и Севастополя.