Скажи мне «да»: определен порядок агитации перед единым днем голосования

Каждая участвующая в выборах в Госдуму партия получила по часу бесплатного эфирного времени на федеральных радио- и телеканалах для проведения дебатов и демонстрации агитационных роликов. Жеребьевка прошла в Центризбиркоме во вторник. Время в сетках вещания получили 14 политических структур, за которые предстоит голосовать в единый день голосования. По каким правилам пройдет агитация перед выборами в Госдуму — в материале «Известий».

Как проходила жеребьевка

Глава ЦИК Элла Памфилова перед началом жеребьевки заявила, что начинается «самый важный период» — агитация в СМИ, проводимая перед единым днем голосования. Напомним, что в этом году единый день голосования в Российской Федерации пройдет с 17 по 19 сентября.

— И хотелось бы, чтобы наши уважаемые федеральные каналы показали все партии, чтобы дать возможность избирателям максимально ознакомиться со всем политическим спектром , — сказала она. — Это их основное право — знать все о кандидатах.

Жеребьевка эфирного времени заняла несколько часов. С помощью лототрона вещатели разыграли очередность выкладки предложений. После этого партии брали конверты с сеткой вещания в порядке, в котором зарегистрированы их федеральные списки: первыми подошли представители ЛДПР, последними — «Единой России».

Скажи мне «да» Во время жеребьевки по распределению между политическими партиями эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Перед проведением единого дня голосования также проведут жеребьевку печатной площади, которая предоставляется для агитации бесплатно всем партиям в общероссийских государственных периодических печатных изданиях. В СМИ агитационный период стартует 21 августа, закончится 16 сентября, за день до начала трехдневного голосования.

Где покажут дебаты

Важное условие, поставленное перед радио- и телеканалами — все дебаты и ролики должны транслироваться в утренний или вечерний прайм-тайм.

ВГТРК предоставила 70 часов эфирного времени 14 партиям на телеканалах «Россия», «Россия 24» и на радиостанциях «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Уже известно, что на канале «Россия» дебаты проведет ведущий Владимир Соловьев. В каждой программе примут участие шесть партий. Вечерние эфиры начинаются уже 23 августа.

По 14 часов выделят «Первый канал», ОТР и ТВЦ. Дебаты на «Первом канале» пройдут утром, первые состоятся во вторник 24 августа. Ведущим дебатов станет Анатолий Кузичев. На ТВЦ дебаты пройдут между семью партиями, транслировать их будут в 17.00 начиная с 30 августа. А агитационные ролики начнут транслировать уже 23 августа.

Скажи мне «да» Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Ранние дебаты пройдут и на ОТР — в 7.15. Они начнутся 30 августа. В каждой программе дискутировать будут по семь партий . Окончательный график будет утвержден в ЦИК в четверг.

На что потратят эфирное время

Секретарь ЦИК Наталья Бударина заявила, что как минимум половину бесплатного эфира должны занять дебаты. Если партия по каким-то причинам отказывается дискутировать, то ее время распределяется между конкурентами . Оставшиеся полчаса отводятся на трансляцию агитационных роликов.

К четвергу ЦИК намерен проверить, что собираются пустить в эфир партии — необходимо изучить агитацию на предмет соответствия закону. Так, в агитации не должно быть признаков разжигания национальной, религиозной, социальной розни, в ней не должны участвовать иностранцы и дети. Важно финансирование агитации — она должна быть оплачена из избирательных фондов партий. На заседании 19 августа ЦИК утвердит ролики, которые отвечают всем критериям.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК будет мониторить, как кандидаты используют выделенное время.

Скажи мне «да» Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время жеребьевки по распределению между политическими партиями эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Добавим, что платная агитация тоже разрешена, но ее объем не может более чем в два раза превышать время, предоставляемое безвозмездно.

Кому нельзя заниматься агитацией

Предвыборной агитации посвящены статьи 62-69 в законе о выборах депутатов Государственной Думы. При проведении агитационных мероприятий от имени политической партии или кандидата вправе выступать в том числе уполномоченные представители и доверенные лица. Однако в дебатах на телерадиоканалах зарегистрированные кандидаты должны участвовать только лично .

При этом агитационные материалы запрещено распространять органам государственной власти и органам местного самоуправления . Также на агитацию не имеют права лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, госслужащие, члены органов управления организаций любых форм собственности (кроме политических партий). Не могут вести агитацию воинские части и организации, благотворительные и религиозные организации, избирательные комиссии .

Также установлен запрет на проведение агитации иностранцами , иностранными и международными организациями. Не могут этого делать также представители организаций, выпускающих СМИ, и представители редакций сетевых изданий при осуществлении ими профессиональной деятельности.

К предвыборной агитации запрещено привлекать несовершеннолетних лиц, а также использовать изображения и высказывания детей в агитационных материалах. Партия также не может использовать бесплатное эфирное время и бесплатные печатные площади для агитации за конкурентов.

Обязана ли партия проводить агитацию

Важен пункт 11 статьи 62: политическая партия не позднее чем за 20 дней до дня голосования должна опубликовать свою предвыборную программу как минимум в одном федеральном периодическом печатном издании и в Интернете.

Аналогичная ситуация с выборами по одномандатным избирательным округам — не позднее чем за 20 дней до единого дня голосования партия, выдвинувшая кандидата, должна опубликовать свою предвыборную программу в региональном государственном периодическом издании.

Будет ли в этом году день тишины

Агитационный период для партии начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидатов. Прекращается агитация в день, предшествующий выборам. Однако в законе есть оговорка — если ЦИКом предусмотрено голосование в течение нескольких дней подряд, то традиционного дня тишины не будет: агитация закончится в день выборов .

Аналогичная ситуация с окончанием агитации в различных СМИ — с той лишь разницей, что начинается она за 28 дней до начала голосования, а не в момент выдвижения партий.

В этом году единый день голосования пройдет 17-19 сентября, соответственно, дня тишины не будет.

Непосредственно в день голосования агитация по-прежнему запрещена. При этом ранее изготовленные и размещенные на рекламных конструкциях листовки, плакаты и другие агитационные печатные материалы могут сохраняться в день голосования на прежних местах.

Какие еще есть ограничения на агитацию

Отдельная статья в законе посвящена ограничениям при проведении предвыборной агитации. Так, партиям, кандидатам и их представителям запрещается осуществлять подкуп избирателей в каком-либо виде. Запрещено вручать деньги и иные материальные ценности — если это не оплата выполненной организационной работы, сбора подписей избирателей, и т. д. Нельзя награждать избирателей , которые выполняли организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать такое вознаграждение . Нельзя проводить льготную распродажу товаров и бесплатно распространять товары (за исключением агитационных материалов), которые специально изготовлены для избирательной кампании и стоимость которых не превышает 100 рублей за единицу продукции.

Также нельзя проводить лотереи и другие основанные на риске игры, где выигрыш призов или участие в них зависит от итогов голосования или иным образом связан с выборами.

Нельзя оплачивать рекламу коммерческой деятельности с использованием символики политической партии.

Политическим партиям, кандидатам, доверенным лицам и уполномоченным представителям в период избирательной кампании нельзя заниматься благотворительной деятельностью , также они не могут просить заниматься этим других людей или организации от имени партии.

Если СМИ обнародовали материалы, которые способны нанести ущерб репутации политической партии или кандидата, то они обязаны предоставить возможность бесплатно опубликовать опровержение или иное разъяснение в свою защиту в том же объеме, что и первоначальный материал .

Кто участвует в выборах

Напомним, в выборах в Госдуму принимают участие 14 партий: «Единая Россия», «Партия Роста», «Родина», «Российский общенародный союз», «Гражданская Платформа», «Зеленая Альтернатива», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Новые Люди», «ЯБЛОКО», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Российская партия свободы и справедливости», «Российская экологическая партия «Зеленые» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».