День знаний в российских школах пройдет очно

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что День знаний в школах страны пройдет очно.

«Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно», — сказал он на заседании Госсовета по вопросам образования в среду, 25 августа.

По его словам, учебные заведения готовы к приему всех 17 млн школьников. Также он добавил, что на сегодняшний день темпы капремонта образовательных учреждений ускорены вдвое.

20 августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала ведомства, в частности МЧС, МВД и Росгвардию, обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ перед началом учебного года. Тогда она уточнила, что на тот момент 95% образовательных организаций, или свыше 83 тыс., в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям.

Также Голикова обратила внимание на организацию горячего питания учеников начальных классов. Выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков она поручила контролировать руководителям регионов.

16 августа Кравцов заявил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. По его словам, дистанционная форма начала учебного года в стране не рассматривается.

Ранее, в августе, российские эксперты предупредили о росте числа случаев выявления коронавируса среди детей с началом учебного года. Они также призвали ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания.