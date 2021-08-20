Источник знаний: как избежать поборов в школах

В Челябинской области родители жалуются на поборы в школе, а именно на необходимость сдать деньги на ремонт класса. Недовольны пожеланиями образовательных учреждений удовлетворить их финансовые нужды родители и в других российских регионах. Как в таких случаях отстаивать свои права — в материале «Известий».

Во сколько обходятся нужды школы

Родители школьников в Челябинской области жалуются на поборы в школе. Так, на днях мать второклассника из школы № 41 в озерском поселке Новогорном сообщила, что ее и других родителей обязали сдать деньги на ремонт класса. По словам женщины, сбор средств инициировала классный руководитель.

— В этом году нашим детям дали другой класс, но он абсолютно не готов для учебы, — рассказала она. — Классная руководительница сказала, что мы должны скинуться, чтобы отремонтировать его. Сперва была оговорена сумма в 500 рублей, а потом уже стала тысяча. Пусть не так много, но никто из родителей не хочет сдавать деньги, потому что это, как нам кажется, незаконно — сейчас даже на учебники не собирают. Должен же в школе быть какой-то бюджет, хотя бы на косметический ремонт класса. Но школа ничего не предпринимает.

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Подобные ситуации, увы, не редкость, они возникают ежегодно. Свое недовольство сборами средств на нужды школы выражают и родители школьников в Пензенской области.

«До конца лета осталось еще совсем немного. Я уже почти выдохнула: к школе всё готово, канцтовары закуплены, форма заказана, новенькие три пары туфель ждут своего часа. Но не тут-то было. Руководство школы три раза думали и все-таки решили, что нужно заменить парты и стулья в первом классе. Я просто в шоке от этого», — делится одна из матерей. «Не успеешь прийти в первый класс и начинается: новые парты, доска, подсветка у доски. И так каждый год!» — сетует другая.

Обязаны ли родители сдавать деньги

Так могут ли школы обязывать родителей делать ремонт или покупать новые парты и стулья? Любые поборы, касающиеся обеспечения функционирования школы, незаконны, подчеркнул в разговоре с «Известиями» юрист Василий Воробьев.

— Когда мы говорим о вещах, касающихся непосредственно учебного процесса, например, учебных пособий и материалов индивидуального использования, которые останутся в собственности учеников, в принципе здесь никаких нарушений нет. Но когда мы говорим о ремонте в школе, необходимо помнить: в России практически все учебные заведения являются государственными, и, как у любого госучреждения, у него есть согласованный бюджет, который и должен идти на нужды школы.

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Родители учеников не обязаны сдавать деньги на любые нужды образовательной организации, сообщили «Известиям» в министерстве образования Пензенской области. Ст. 43 Конституции РФ, а также ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об образовании» в России гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, подчеркнули в ведомстве.

— В силу п. 2 ч. 3 ст. 28 указанного выше закона установлено, что к компетенции образовательной организации относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями , в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

При этом ответственность за нарушение действующего законодательства несут руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и руководители образовательных организаций, указывают в региональном министерстве образования.

Как школа может получить финансовую помощь

На сегодняшний день государство в полном объеме обеспечивает школьников всем необходимым: это и учебники, и пособия, и парты, и доски, и необходимое для учебного процесса оборудование , отметил в разговоре с «Известиями» председатель Ассоциации молодых педагогов России, директор лицея № 369 Константин Тхостов. Более того, если школа заинтересована в собственном развитии, она может участвовать в грантах в рамках национального проекта «Образование» и уже в соответствии с тем, насколько школа конкурентоспособна, выигрывать эти гранты и вкладывать их в свое развитие, добавил он.

— При этом родители, как одни из главных участников образовательного процесса, по соответствующему согласованию и в рамках действующего законодательства могут как-то способствовать формированию той среды, в которой растут дети. Но обязывать родителей покупать парты, стулья, учебники — категорически нет. Более того, на сегодняшний день деньги в школу идут за учеником : у нас подушевое финансирование, которое позволяет школам формировать свой бюджет в зависимости от количества обучающихся.

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Законодательством не запрещено оказание помощи образовательной организации, отмечают в министерстве образования Пензенской области.

— Группа граждан, родительский комитет, попечительский совет, органы самоуправления образовательной организации вправе принять решение о сборе денежных средств, но только в отношении самих себя, а не в отношении родителей учащихся школы. При этом требуется соблюдение Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с последующими изменениями). Исходя из положений ст. 4 данного Федерального закона, родители (законные представители) обучающихся образовательных организаций вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.

Куда пожаловаться на поборы

Если школа все-таки вынуждает «скинуться», в таком случае родители имеют право обратиться в прокуратуру, сообщила «Известиям» адвокат Наталья Карагодина.

— В конце концов если деньги собрали, то можно потребовать их возврат по суду. Но я рекомендую обращаться в прокуратуру, — советует она.

Ранее с такой же рекомендацией выступал и директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

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— По поводу поборов рецепт очень простой — нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры, — сказал Семченко.

Кроме того, об этом факте также нужно предупредить местные органы управления образованием, а также сообщить в Минпросвещения.