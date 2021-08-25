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Ющенко назвал украинцев квазинацией

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что за 30 лет независимости украинцы так и не стали полноценной, здоровой и единой нацией.

«Я должен быть очень откровенным, без глубоких комментариев сказать — украинцы до сих пор являются квазинацией. У нас нет того, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации», — подчеркнул Ющенко в интервью, опубликованном в среду, 25 августа, на YouTube-канале «Україна 24».

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Он уточнил, что у Украины во внутреннем измерении слабые национальные процессы. Экс-президент обратил внимание на то, что на сегодняшний день это является главной бедой страны.

Ранее в этот день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» отметил, что прошедшие 30 лет украинской независимости — «время упущенных возможностей». Украина, по его словам, — единственная республика бывшего СССР, которая до сих пор не достигла уровня 1990 года.

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости стал отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, закрытию неугодных СМИ.

12 июля президент России Владимир Путин заявил, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения. Как указывал глава государства, в результате грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».

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