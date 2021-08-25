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Косачев назвал годы независимости Украины временем упущенных возможностей

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Прошедшие 30 лет украинской независимости — «время упущенных возможностей». Об этом заявил «Известиям» вице-спикер СФ Константин Косачев.

«Все, что сейчас происходит на Украине, исчерпывающим образом демонстрирует порочность курса, связанного с отказом от суверенитета ради приобретения каких-то преимуществ», — отметил вице-спикер СФ.

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Украина, по его словам, — единственная республика бывшего СССР, которая до сих пор не достигла уровня 1990 года.

«Все остальные 14 республик достигли те показатели, превысили их и пошли вперед. А Украина единственная, по состоянию на сегодня, живет на условиях ниже того уровня, на котором она эту независимость достигала», — констатировал Константин Косачев.

При этом он подчеркнул, что Россия всегда готова выстраивать тесные отношения с «братским украинским народом».

Оценку экономических показателей Украины подтверждает и статистика Всемирного банка: в 1990 году ВВП Украины на душу населения составлял $3965 (в долларах по курсу на 2010 год). В 1991 году этот показатель упал до $3624, а к 1998 году рухнул до $1686. В 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь $3115.

Максимальное за годы независимости значение в $3322 было достигнуто в 2008 году. После разрыва отношений с Россией показатель опустился до $2828 в 2015 году. Население республики при этом сократилось с 52 млн в 1993 году до 44 млн человек в 2020.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Застойчивое развитие: как Украина отметила 30-летие независимости

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