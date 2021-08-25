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Путин анонсировал проведение в сентябре заседания совета по развитию спорта

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Президент России Владимир Путин заявил о планах провести в сентябре заседание совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом в среду, 25 августа, российский лидер рассказал на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

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Он подчеркнул, что особое внимание на заседании будет уделено детям и созданию условий для их занятий физкультурой и спортом.

«Многое здесь зависит от региональных и муниципальных команд, от самих школ, от их включенности в реализацию программ воспитательной работы, которые будут действовать в школах уже с этого учебного года», — сказал Путин.

Ранее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президента с российскими олимпийцами будет приурочена к заседанию данного совета.

Он добавил, что «к встрече будет субстантивное мероприятие приурочено, будет совет по развитию физической культуры и спорта приурочен к этому мероприятию».

Олимпиада-2020 проходила в Токио, соревнования завершились 8 августа. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете.

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