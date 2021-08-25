Встречу Путина с олимпийцами приурочат к заседанию совета по развитию спорта

Встреча президента России Владимира Путина с российскими олимпийцами состоится, она будет приурочена к заседанию совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом в среду, 25 августа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоится такая встреча обязательно, состоится своевременно, мы вас проинформируем», — заявил журналистам Песков.

Он добавил, что «к встрече будет субстантивное мероприятие приурочено, будет совет по развитию физической культуры и спорта приурочен к этому мероприятию».

Олимпиада-2020 проходила в Токио, соревнования завершились 8 августа. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете.

24 августа состоялась церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр. В активе команды Паралимпийского комитета России (ПКР) уже три медали — два золота и одна бронза.

9 августа Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешних соревнованиях в Токио. Отмечается, что соревнования продлятся до 5 сентября.