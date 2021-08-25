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Лавров пошутил о дальнейшей приватизации Украиной Нового года

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Глава МИД России Сергей Лавров на брифинге в Вене в среду, 25 августа, пошутил, что украинские власти скоро приватизируют празднование Нового года.

Таким образом министр прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что День Крещения Руси теперь будет также Днем украинской государственности. Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Киевская Русь является матерью украинской истории, тогда как Крым — ее родные дети, добавляет «Газета.ру».

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«Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что всё остальное — это не украинское», — отметил Лавров.

Ранее, 11 августа, внештатный советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович подчеркнул необходимость разделить на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», объявив при этом русскую культуру и язык кодифицированными.

6 августа украинская писательница Лариса Ницой предложила называть русский язык московским, а Россию — Московией.

По словам главы МИД России, действия Киева по насаждению на Украине идеологии нетерпимости к русским неприемлемы. Он отметил, что Москва намерена добиваться от украинской стороны выполнения обязательств по соблюдению прав человека.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

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