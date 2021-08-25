Лавров пошутил о дальнейшей приватизации Украиной Нового года

Глава МИД России Сергей Лавров на брифинге в Вене в среду, 25 августа, пошутил, что украинские власти скоро приватизируют празднование Нового года.

Таким образом министр прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что День Крещения Руси теперь будет также Днем украинской государственности. Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Киевская Русь является матерью украинской истории, тогда как Крым — ее родные дети, добавляет «Газета.ру».

«Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что всё остальное — это не украинское», — отметил Лавров.

Ранее, 11 августа, внештатный советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович подчеркнул необходимость разделить на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», объявив при этом русскую культуру и язык кодифицированными.

6 августа украинская писательница Лариса Ницой предложила называть русский язык московским, а Россию — Московией.

По словам главы МИД России, действия Киева по насаждению на Украине идеологии нетерпимости к русским неприемлемы. Он отметил, что Москва намерена добиваться от украинской стороны выполнения обязательств по соблюдению прав человека.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.