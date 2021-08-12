На Украине назвали место зарождения русского языка

Внештатный советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил на канале «Украина 24» в среду, 11 августа, что русский язык возник на Украине.

По словам Арестовича, русский язык является историческим для украинцев, так же как и государственный. Он подчеркнул необходимость разделить на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», объявив при этом русскую культуру и язык кодифицированными.

Вместе с тем Арестович прокомментировал заявление уполномоченного по защите государственного языка страны Тараса Креминя, который 6 августа призвал всех жителей страны, которым не нравится закон о госязыке, уехать из Украины.

«Я думаю, что он это сказал в эмоциональном запале. Всё-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным — свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией», — подчеркнул внештатный советник главы офиса Зеленского.

Ранее, 6 августа, украинская писательница Лариса Ницой предложила называть русский язык московским, а Россию — Московией.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.