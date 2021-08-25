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Путин поддержал идею поднимать флаги в российских школах

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Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести традицию поднимать флаги в школах страны. Об этом он заявил в среду, 25 августа, в ходе встречи с представителями общественности.

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При этом российский лидер указал, что для реализации данной инициативы необходим общероссийский стандарт. Путин напомнил, что традиция ежедневно вывешивать символы государства в учебных заведениях и других учреждениях существует во многих странах мира.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт», — сказал Путин.

Ранее в ходе мероприятия глава государства поддержал идею создания онлайн-платформы психологической поддержки школьников. Путин назвал ее очень своевременной и подчеркнул, что Россия пока немного отстает от других стран в этой области.

Также, затрагивая школьную тему в ходе встречи с общественниками, российский лидер заявил, что родители должны иметь возможность контролировать качество питания в российских школах.

При этом в середине июня Путин на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, уже призывал «допустить в конце концов» родителей к контролю за качеством горячего питания в школах. Тогда министр заявил, что родителей привлекают к этому. Он отметил, что они являются самыми ответственными контролерами.

Весной текущего года Роспотребнадзор выявил нарушения почти у 70% поставщиков продуктов питания в школы России.

По поручению главы государства с 1 сентября 2020 года все школьники страны с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены горячим питанием. Средства на исполнение поручения выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов. Кравцов перед началом учебы школьников в 2020 году докладывал Путину, что под новые правила попадают более 7 млн детей.

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