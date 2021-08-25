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Путин призвал дать родителям возможность контролировать питание в школах

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Родители должны иметь возможность контролировать качество питания в российских школах. Об этом 25 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

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«Я считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и столовой», — сказал Путин.

До этого, 15 июня, глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил, что родителей привлекают к контролю качества питания в школах. Он отметил, что они являются самыми ответственными контролерами.

Весной текущего года Роспотребнадзор выявил нарушения почти у 70% поставщиков продуктов питания в школы России.

Указывалось, что нарушения были выявлены у 3,9 тыс. поставщиков продуктов питания, причем они преимущественно были связаны с маркировкой продуктов, условиями и сроками хранения, транспортировкой, а также сопроводительными документами и несоответствием показателям качества.

Отмечалось, что нарушения были зафиксированы в 74% проверенных школ (24 тыс. учебных заведениях). Кроме того, Роспотребнадзор указал, что в некоторых субъектах РФ частота нарушений была более чем в три раза выше по сравнению со средними показателями по стране, причем они касались занижения массы порций, неправильной технологии приготовления, несоответствия энергетической ценности и выдачи холодных блюд на линии раздачи.

До этого, 10 марта, первый заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко рассказал, что ведомство проработает модель привлечения частных инвестиций в организацию горячего питания школьников.

Он выразил уверенность в том, что необходимо найти решения, которые помогут привлекать частные средства в развитие инфраструктуры школьного питания, и создавать условия, чтобы дети в перерыве «получали хорошие эмоции и хорошую пищу в школьном кафе».

По поручению главы государства с 1 сентября 2020 года все школьники страны с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены горячим питанием. Средства на исполнение поручения выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов.

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