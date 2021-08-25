Пловец Николаев выиграл серебро на Паралимпиаде в Токио

Андрей Николаев из команды Паралимпийского комитета России (ПКР) завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в плавании на стометровке вольным стилем в классе S8. Об этом 25 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

Первым дистанцию преодолел австралиец Бен Попхэм — 57,37 секунды. Николаев уступил ему 0,32 секунды. Третье место занял представитель Греции Димосфенис Михалентзакис (+1,36 секунды).

Медаль стала шестой для российской команды на Паралимпийских играх в Токио. Пловец Владимир Даниленко принес сборной России первую медаль — бронзу на 100 м на спине в классе С2. Пловчиха Валерия Шабалина установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем. Ее награда стала первым для России золотом Игр.

С мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом токийских Игр Роман Жданов в плавании брассом на 50 м. На аналогичной дистанции вольным стилем первой финишировала Анастасия Гонтарь, сообщает «Газета.ру».

Всего в Паралимпиаде примут участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

Как ожидается, в Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады.