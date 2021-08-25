Фасад будущего: как искусственное мясо изменит жизнь людей к лучшему

Личный рацион, искусственное мясо, цифровое образование в сфере новых профессий, виртуальные двойники технологических проектов и производств, постоянная забота о климате — все это ждет людей через несколько лет. Такие темы обсуждали на форуме «Технопром-2021», открытом 25 августа в Новосибирске . В ближайшее время там планируется построить одну из самых мощных в мире установок класса «мегасайенс», а климатический центр откроют прямо во время мероприятия.

Без мяса, но сытые

Восьмой технологический международный форум «Технопром-2021» проходит под эгидой Года науки и технологий. Тема форума обозначена как «Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы». Это крупнейшее мероприятие в России, где происходит продвижение отечественных научных разработок и инноваций. В программе заявлено более 80 мероприятий в рамках деловой программы. Своё участие подтвердили более 500 спикеров.

Значительное внимание на сессиях уделили «зеленой теме» — снижению выбросов углекислого газа и экологии в целом. Эксперты обсуждали климатические изменения и задачи обеспечения климатической нейтральности экономики, технологическую перезагрузку энергетики, транспорта, индустриального производства и сельского хозяйства.

Генеральный директор компании ЭФКО Инновации, эксперт рынка FoodNet Национальной Технологической инициативы Андрей Зюзин рассказал «Известиям», какие современные разработки помогут снизить губительное влияние производства продуктов питания на экологию.

— Во-первых, это искусственное мясо — растительное или сделанное из клеток животных, — пояснил эксперт. — Отсутствие необходимости ведения сельского хозяйства значительно снизит выбросы углекислого газа, позволит не вырубать леса и не засевать огромные площади кормами для животных. Во-вторых, это разработка индивидуальных рационов питания, что ждет людей не в ближайшем будущем, но ближе к 2040 году точно. Дело в том, что 30% еды сейчас «выбрасывается» — и самим человеком, и в процессе производства. Разработка индивидуального рациона позволит сохранить и продукты, и здоровье.

На форуме планируют открыть климатический центр Новосибирского государственного университета. Открытие намечено на 26 августа.

— Его основные проекты — карбоновый полигон и ферма, углеродно-нейтральный кампус, а также управление углеродным балансом регионов, — рассказал «Известиям»проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин.

Карбоновый полигон позволит понять, от чего зависит поглощение и испускание углекислого газа, и как этим можно управлять.

Новое образование

В ходе форума эксперты обсуждали и создание инновационных научно-технологических центров и обновления в сфере образования. Ректор Университета 20.35. Нина Яныкина рассказала «Известиям» о том, как проходит подготовка кадров в первом цифровом вузе.

— Мы — университет без аудиторий, у нас не выпускают бакалавров и магистров, — объяснила Нина Яныкина. — У Университета огромное количество образовательного онлайн-контента. Кроме того, многие приходят к нам, чтобы развить свои проекты, стартапы. Еще одна особенность: человек при «поступлении» получает рекомендации по поводу того, что ему лучше изучать или чем заниматься. На выходе из Университета обучающийся получает аналог диплома в виде цифрового портфолио. Работодатели воспринимают такое портфолио позитивно, например, один из наших учеников теперь работает в аналитическом центре при правительстве.

Впрочем, недавно в Университете стали выдавать обычные дипломы, точнее, сертификаты по повышению квалификации. Они подтверждают для работодателя умения человека в новой сфере, например, инжиниринге больших данных.

Сила Сибири

В открытии форума принимал участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он отметил роль Новосибирска в российской и мировой науке.

— Именно здесь было принято решение о строительстве уникального нового большого кампуса. Он станет новым сердцем Академгородка, — сказал министр. — Новосибирск абсолютно справедливо застолбил много лет назад интеллектуальную площадку для того, чтобы приглашать гостей со всей страны и обмениваться идеями.

В этом году комитет форума возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он сообщил, что на площадке созданы все условия для того, чтобы определиться с направлениями развития для достижения лидерства в мировой науке.

— Площадка форума, которая является главным событием Года науки и технологий, определенного президентом, лучший способ для того, чтобы вы могли здесь работать, объединять усилия, знания, обмениваться ими и подписывать контракты, — сказал участникам форума Дмитрий Чернышенко.

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Парамон напомнил выражение Михаила Ломоносова: «Могущество России будет прирастать Сибирью».

— Для нас самое важное — создать мощные точки притяжения для хорошо подготовленной молодежи здесь, в Сибири, — подчеркнул он. — Перед Россией огромные вызовы. Один из этих вызовов связан с цифровизацией, другой — с климатической повесткой. Что касается климатической повестки — это давление на Россию со стороны. Мы можем обратить это давление в пользу для России.

Наука и искусство

В день открытия «Технопрома-2021» дали старт и строительству центра коллективного пользования «Сибирским кольцевым источником фотонов» в наукограде Кольцово. Это одна из мощнейших в мире установок класса «мегасайенс». Проект реализуется по указу президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». Вышло символично — строительство начинается в Год науки и технологий.

— Если удастся реализовать «СКИФ» в указанный срок, к 2023 году это будет самая «рекордная» по параметрам установка такого рода в мире, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» руководитель Проектного офиса ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе Евгений Левичев. — По плану, в конце 2023 года мы должны продемонстрировать первый пучок [излучения], и в течение 2024 года запустить первые шесть экспериментальных станций.

Для «СКИФ» создают цифровой двойник — это компьютерная программа, на которой можно будет смоделировать планируемые на установке работы. Цифровые двойники стали трендом в современных технологиях. Они позволяют экономить деньги, упрощают процесс производства и испытаний самых разных проектов — от электромобиля до ускорителя.

На площадке, где в дальнейшем будет обустроена входная зона ЦКП «СКИФ», был открыт арт-объект в виде греческой буквы «гамма», использующейся для обозначения фотона.