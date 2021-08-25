Американские ученые назвали вид снижающего холестерин ореха

Орех пекан может помочь в борьбе с высоким уровнем холестерина, сообщили ученые из американского Университета Джорджии. Статья опубликована в журнале Science Daily.

В экспериментах приняли участие 52 добровольца в возрасте от 30 до 75 лет с повышенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они употребляли в пищу 68 г ореха пекана в течение восьми недель.

При этом на протяжении исследования испытуемые ели пищу с высоким содержанием жира, чтобы определить изменения в количестве глюкозы или сахара в крови.

По окончании эксперимента выяснилось, что у большинства из участников улучшились показатели холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина). Исследователи наблюдали снижение общего уровня холестерина на 5% и уровня ЛПНП от 6 до 9% среди участников, в рацион которых включили пекан.

Ученые пришли к мнению, что добавление этого ореха в пищу продемонстрировало свою эффективность. По их данным, пекан обладает биоактивными свойствами для улучшения состояния организма, он богат полезными жирными кислотами и клетчаткой, которые связаны с понижением уровня холестерина.

Ранее, 22 августа, диетолог Дюрдане Кескинер рассказала о способах, благодаря которым можно снизить уровень холестерина без лекарств. Она порекомендовала избегать твердых жиров, колбасных изделий и фастфуда, жирного мяса и включить в рацион ряд продуктов, способных бороться с плохим холестерином, таких как грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи.