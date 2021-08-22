Диетолог назвала способ снизить уровень холестерина без лекарств

Диетолог Дюрдане Кескинер рассказала о способах, благодаря которым можно снизить уровень холестерина без лекарств. Об этом пишет газета Sözcü.

Специалист объяснила, что есть два вида холестерина: «хороший» (ЛПВП) и «плохой» (ЛПНП), но они должны находится в балансе в организме. Для того чтобы снизить уровень «плохого» холестерина, Кескинер порекомендовала регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания.

По мнению диетолога, следует избегать твердых жиров, таких как маргарин и сало. Также не рекомендуется есть жирное мясо, колбасные изделия и фастфуд, а также выбирать нежирные молочные продукты.

Вместе с этим диетолог советует включить в рацион овсяные отруби, орехи, рыбу, яблоки, чеснок, репчатый лук. Для снижения уровня ЛПНП также подойдут грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи.

20 июля врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о правилах питания для снижения риска развития сахарного диабета. По ее словам, самой главной причиной развития болезни является присутствие в рационе быстрых углеводов.