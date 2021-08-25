Россия пригласила международных наблюдателей следить за выборами в Госдуму

Россия пригласила наблюдателей из международных структур следить за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму, их миссии будут работать в сокращенном составе из-за ситуации с COVID-19. Об этом в среду, 25 августа, заявил в интервью посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович.

«Безусловно, наша страна пригласила на выборы в Госдуму международных наблюдателей из других международных структур (кроме БДИПЧ ОБСЕ — Ред.), стран и организаций по линии и ЦИК России, и Федерального Собрания, и МИД России. Конечно, эти миссии будут работать в сокращенном составе в связи с пандемией COVID-19», — приводит «РИА Новости» слова Аскальдовича.

4 августа стало известно о том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60. В организации отметили, что хотели направить 500 наблюдателей на выборы исходя из ряда факторов, в том числе размеров России.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.