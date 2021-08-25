Эксперты предсказали победу криптовалют над наличными деньгами

Цифровые деньги с большой вероятностью заменят бумажные или будут конкурировать с ними в течение 10-15 лет. К такому выводу пришла международная аудиторская фирма Deloitte. Результаты исследования компании 24 августа опубликовало издание Business Insider.

В исследовании отмечается, что 80% финансовых руководителей считают, что отрасль увидит новые потоки доходов от цифровых активов и блокчейна. Эксперты считают, что компаниям, оказывающим финансовые услуги, просто необходимо использовать криптовалюты, чтобы не уступить конкурентам.

«Возможности для реальных изменений в нескольких областях мировых финансовых рынков существуют для тех игроков, которые исследуют новые способы использования возможностей технологии блокчейн и цифровых активов для переосмысления своих бизнес-моделей», — рассказал Ричард Уокер, лидер блокчейн-индустрии в сфере финансовых услуг в США Deloitte.

Сейчас, как выяснили аналитики, компании думают, как изменить свои традиционные продукты, чтобы быть готовыми к будущим потребностям своих клиентов. Участники рынка надеются получить выгоду от криптовалют и цифровых валют центральных банков.

В отчете отмечается, что поток средств в цифровые активы увеличивается, поскольку учреждения и инвесторы все больше интересуются ими как средством сбережения. Вокруг криптовалюты наблюдается огромный рост новых бизнес-моделей, отражающих сдвиги в финансовой индустрии, добавляет «Газета.ру».

При этом 65% опрошенных заявили, что главным препятствием является отсутствие криптовалютной финансовой инфраструктуры. Также были высказаны опасения из-за рисков, связанных с кибербезопасностью.

Днем ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, что курс биткоина, который на этой неделе поднялся выше $50 тыс., продолжит свой рост. Криптовалюта может достичь исторического максимума.

В понедельник, 23 августа, стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в $50 тыс. впервые с середины мая.

Согласно данным Binance, биткоин по состоянию на 05:42 мск вырос в цене на чуть более 2,5% — до свыше $50 тыс. Но вскоре курс валюты уменьшился и находился в районе $49,9–49,8 тыс.

В тот же день генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал, что биткоин растет из-за новостей об ожидаемом обновлении в сентябре, а также на притоке средств инвесторов в альткоины.