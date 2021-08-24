Эксперт предрек биткоину новый исторический максимум

Курс биткоина, который на этой неделе поднялся выше $50 тыс., продолжит свой рост. Криптовалюта может достичь исторического максимума. Об этом 23 августа рассказал аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

«Он идет на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось», — сообщил аналитик сайту 360tv.ru.

По словам Голубовского, большую часть биткоинов в настоящее время держат компании, которые ориентированы на криптовалюты.

«Поэтому рынок сильный, и он будет расти. Макроэкономическая обстановка к этому располагает, потому что деньги печатаются. И Федрезерв [США] это делать не перестанет. Шесть триллионов дефицита бюджета, который они сейчас принимают, сами себя не напечатают», — отметил Голубовский.

Аналитик также посоветовал не заниматься спекуляциями с биткоином, добавляет «Газета.ру».

«Если вы верите в крипторынок, просто покупайте и держите. Иначе вас на этих качелях высадят. Были качели вниз, сейчас идут вверх», — пояснил Голубовский.

В понедельник стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в $50 тыс. впервые с середины мая.

Согласно данным Binance, биткоин по состоянию на 05:42 мск вырос в цене на чуть более 2,5% — до свыше $50 тыс. Но вскоре курс валюты уменьшился и находился в районе $49,9–49,8 тыс.

В тот же день генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал, что биткоин растет из-за новостей об ожидаемом обновлении в сентябре, а также на притоке средств инвесторов в альткоины.

В апреле стоимость биткоина установила исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания американского предпринимателя Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.