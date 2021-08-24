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Эксперт предрек биткоину новый исторический максимум

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Курс биткоина, который на этой неделе поднялся выше $50 тыс., продолжит свой рост. Криптовалюта может достичь исторического максимума. Об этом 23 августа рассказал аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

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«Он идет на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось», — сообщил аналитик сайту 360tv.ru.

По словам Голубовского, большую часть биткоинов в настоящее время держат компании, которые ориентированы на криптовалюты.

«Поэтому рынок сильный, и он будет расти. Макроэкономическая обстановка к этому располагает, потому что деньги печатаются. И Федрезерв [США] это делать не перестанет. Шесть триллионов дефицита бюджета, который они сейчас принимают, сами себя не напечатают», — отметил Голубовский.

Аналитик также посоветовал не заниматься спекуляциями с биткоином, добавляет «Газета.ру».

«Если вы верите в крипторынок, просто покупайте и держите. Иначе вас на этих качелях высадят. Были качели вниз, сейчас идут вверх», — пояснил Голубовский.

В понедельник стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в $50 тыс. впервые с середины мая.

Согласно данным Binance, биткоин по состоянию на 05:42 мск вырос в цене на чуть более 2,5% — до свыше $50 тыс. Но вскоре курс валюты уменьшился и находился в районе $49,9–49,8 тыс.

В тот же день генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал, что биткоин растет из-за новостей об ожидаемом обновлении в сентябре, а также на притоке средств инвесторов в альткоины.

В апреле стоимость биткоина установила исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания американского предпринимателя Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.

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