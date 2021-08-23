Эксперт назвал причины роста стоимости биткоина до $50 тыс.

Биткоин растет из-за новостей об ожидаемом обновлении в сентябре, а также на притоке средств инвесторов в альткоины. Об этом 23 августа сообщил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

«Как долго продлится эта тенденция, сказать сложно. Возможен как и дальнейший рост до $52-54 тыс., так и снижение к уровню $42-45 тыс. за монету», — рассказал эксперт «Газете.ру».

Как именно биткоин поведет себя дальше — неизвестно. Росс-Джонсон отметил, что давление США, Евросоюза, Китая, Великобритании на криптовалютный рынок продолжится, так как указанные страны заинтересованы выводить свои аналоги криптовалют на рынок.

«На примере Китая видно, как страна может реализовывать проект по внедрению своей цифровой валюты, одновременно оказывая максимальное давление на крипту (вплоть до запрета майнинга). Этот глобальный тренд будет основным фоном для крипторынка в ближайшее время, и даже серьезные позитивные новости вряд ли переломят тенденцию на усиление государственного регулирования», — заявил Росс-Джонсон.

В понедельник стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в $50 тыс. впервые с середины мая.

Согласно данным Binance, биткоин по состоянию на 05:42 мск вырос в цене на чуть более 2,5% — до свыше $50 тыс. Но вскоре курс валюты уменьшился и находился в районе $49,9–49,8 тыс.

В апреле стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания американского предпринимателя Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.

Сам Маск заявил 22 мая, что предпочитает криптовалюту классическим денежным средствам. Незадолго до этого он назвал криптовалюту Dogecoin «потенциально многообещающим проектом».

В то же время на курс биткоина в последнее время повлиял запрет майнинга в Китае. 18 июня Народный банк КНР запретил финансовым учреждениям вести бизнес, связанный с виртуальной валютой, а также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами.