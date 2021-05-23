Илон Маск предпочел криптовалюту обычным деньгам

Основатель компании Tesla и глава SpaceX Илон Маск в субботу, 22 мая, заявил, что предпочитает криптовалюту классическим денежным средствам. Об этом бизнесмен сообщил в своем Twitter.

«Настоящая битва разворачивается между фиатом (реальными деньгами. — Ред.) и криптовалютами. В конечном итоге я поддерживаю последние», — написал Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей, что он думает о людях, которые злятся на него из-за криптовалют.

14 мая Илон Маск заявил, что включился в развитие криптовалюты Dogecoin, назвав ее «потенциально многообещающим проектом».

13 мая Маск сообщил, что Tesla приостанавливает прием биткоинов как средства оплаты за свои автомобили из-за неэкологичного способа получения криптовалюты. При этом тогда он отмечал, что компания не будет продавать собственные биткоины, пока их добыча не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.

Ранее, в феврале, Маск назвал текущие цены на криптовалюты биткоин и Etherium завышенными. Криптовалюта, объяснял он, как и обычные деньги, является набором данных, позволяющих избежать неудобств при бартерном обмене. Кроме того, бизнесмен отметил, что криптовалюта, как и любая система данных, подвержена запоздалым откликам и ошибкам.