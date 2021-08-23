Цена биткоина превысила $50 тысяч впервые с 15 мая

Стоимость криптовалюты биткоин 23 августа кратковременно превысила отметку в $50 тыс. впервые с середины мая. Об этом свидетельствуют данные торгов на крупнейшей по объему продажи цифровой валюты бирже Binance.

Согласно данным биржи, биткоин по состоянию на 05:42 мск вырос в цене на чуть более 2,5% — до свыше $50 тыс. Но вскоре курс валюты уменьшился и находился в районе $49,9–49,8 тыс.

В то же время, по данным портала CoinMarketCap, считывающего среднюю цену валюты более чем на 20 биржах, за сутки биткоин подорожал на 2,33% — до $49 915.

Отметку $50 тыс. криптовалюта превысила впервые с 15 мая текущего года.

Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны. Так, в воскресенье, 8 августа, стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с середины мая.

В апреле стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания американского предпринимателя Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.

Сам Маск заявил 22 мая, что предпочитает криптовалюту классическим денежным средствам. Незадолго до этого он назвал криптовалюту Dogecoin «потенциально многообещающим проектом».

В то же время на курс биткоина в последнее время повлиял запрет майнинга в Китае. 18 июня Народный банк КНР запретил финансовым учреждениям вести бизнес, связанный с виртуальной валютой, а также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами, сообщал телеканал CNBC.

Крипто-фиатную пару BTC/USD можно назвать главной на рынке криптовалют. Биткоин, который появился только в 2009 году, за прошлое десятилетие превратился в крупнейшую по рыночной капитализации и стоимости криптовалюту.