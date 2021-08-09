Цена биткоина превысила $45 тыс. впервые с 18 мая

Стоимость биткоина в воскресенье, 8 августа, превысила $45 тыс. впервые с середины мая, свидетельствуют данные торгов.

Так, биткоин по состоянию на 7:18 мск снижался в цене на 2,4%, до $43,34 тыс., а в воскресенье достиг отметки в $45,31 тыс. на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел также до $43,34 тыс.

Отметку $45 тыс. криптовалюта превысила впервые с 18 мая текущего года.

В апреле стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания американского предпринимателя Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.

Сам Маск заявил 22 мая, что предпочитает криптовалюту классическим денежным средствам. Незадолго до этого он назвал криптовалюту Dogecoin «потенциально многообещающим проектом».

В то же время на курс биткоина в последнее время повлиял запрет майнинга в Китае. 18 июня Народный банк КНР запретил финансовым учреждениям вести бизнес, связанный с виртуальной валютой, а также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами, сообщал телеканал CNBC. Кроме того, власти уже пяти китайских провинций запретили работу майнинг-центров. Спустя несколько дней банк призвал платежный сервис Alipay, управляемый Alibaba с Ant Group, а также ряд крупных банков принять меры против криптоторговли.