Канье Уэст подал документы на смену имени

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал все необходимые документы, чтобы официально сменить имя на свой сценический псевдоним Йе. Об этом, в среду, 25 августа, сообщило издание People.

Певец подал заявление в верховный суд Лос-Анджелеса с запросом официально сменить свое имя Канье Омари Уэст на Йе «по личным причинам».

Рэпер уже заявлял в 2018 году, что сменит имя на Йе сразу после выпуска одноименного альбома. По его словам, Йе — это часть его имени Канье, а еще оно имеет религиозное значение: слово «йе» чаще всего встречается в Библии и переводится как «ты».

Как сообщает издание TMZ, в Калифорнии поменять имя достаточно легко — необходимо только отсутствие доказательств, будто заявитель меняет имя для совершения противоправных действий, например.

27 февраля, The Hollywood Reporter со ссылкой на отчет для Федеральной избирательной комиссии США написал, что на свою предвыборную кампанию рэпер Канье Уэст, который в прошлом году баллотировался на пост президента США, потратил более $12 млн собственных средств.

Несмотря на такие вложения, за Уэста отдали свои голоса всего 66 тыс. избирателей.

19 февраля американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян официально подала на развод с Уэстом. Дата начала слушаний пока неизвестна. Отмечается, что музыкант продолжает носить обручальное кольцо, а телезвезда сняла брачное украшение еще на новогодних каникулах.

Информация о расставании пары и подготовке к разводу появилась 5 января. Тогда источники рассказали, что Уэста раздражает образ жизни семейства Кардашьян, и он больше «не хочет иметь с ними ничего общего».