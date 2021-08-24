США выразили надежду на содействие талибов желающим эвакуироваться афганцам

Соединенные Штаты ожидают, что боевики радикального движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) не будут мешать желающим эвакуироваться афганцам. Об этом во вторник, 24 августа, заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наши ожидания <...> заключаются в том, что <...> просители специальной иммиграционной визы <...> смогут добраться до аэропорта», — сообщила она.

В ходе онлайн-встречи G7 ранее в этот день Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ранее в этот день заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. В настоящее время талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

Кроме того, как сообщалось 23 августа, талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.