Порошенко обвинил Зеленского в причастности к инциденту с зеленкой

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает нынешнего главу государства Владимира Зеленского причастным к нападению на него с зеленкой в Киеве. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба партии политика «Европейская солидарность».

Инцидент произошел ранее в этот день возле станции метро «Крещатик» в центре Киева. Когда Порошенко подходил к зданию правительства, на него выплеснули зеленку. Сделавшего это мужчину задержали. Нападавшим оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных и настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится», — цитирует Порошенко пресс-служба.

Во вторник на Украине отметили 30-ю годовщину независимости. По случаю праздника в Киеве прошли военные парады на суше и воде. В праздничных мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.