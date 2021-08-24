На Украине возбудили дело в отношении облившего Порошенко зеленкой мужчины

Действия мужчины, облившего зеленкой экс-президента Украины Петра Порошенко, квалифицированы как хулиганство, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 24 августа, на сайте нацполиции Украины.

Инцидент произошел ранее в этот день возле входа на станцию метро «Крещатик» в центре Киева. Когда Порошенко подходил к зданию правительства, на него выплеснули зеленку. Сделавшего это мужчину задержали. Нападавшим оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. В настоящий момент с задержанным проводятся первоочередные следственные действия.

«Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. <...> По данному факту следователями Печерского управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы», — отмечается в заявлении.

Во вторник на Украине отметили 30-ю годовщину независимости. По случаю праздника в Киеве прошли военные парады на суше и воде. В праздничных мероприятиях приняло участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

При этом в центре Киева 24 августа мужчина устроил акцию протеста во время военного парада. Инцидент произошел на Крещатике. Очевидцы потушили мужчину с помощью воды из бутылок.