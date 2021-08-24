Полиция задержала облившего Порошенко зеленкой мужчину

В Киеве полиция задержала мужчину, который облил экс-президента Украины Петра Порошенко зеленкой в День независимости страны. Об этом 24 августа сообщило издание «Страна» на своих страницах в соцсетях.

Инцидент произошел возле входа на станцию метро «Крещатик» в центре Киева. Когда Порошенко подходил к зданию правительства, на него выплеснули зеленку.

Полицейские первыми пришли политику на помощь и после случившегося окружили его. На опубликованных видеокадрах Порошенко со следами зеленки на лице и в защитной маске садится в автомобиль сотрудников патрульной полиции и уезжает.

Подробности инцидента в настоящее время не приводятся, информации о задержанном нет.

Во вторник на Украине отмечают 30-ю годовщину независимости. По случаю праздника в Киеве прошли военные парады на суше и воде. В праздничных мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

В центре Киева в этот день мужчина устроил акцию протеста во время военного парада. Инцидент произошел на Крещатике. Очевидцы потушили мужчину с помощью воды из бутылок.