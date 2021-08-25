Вид в «Зеркале»: хитом фестиваля может стать фильм про Леньку Пантелеева

В День российского кино, 27 августа, в городе детства режиссера Андрея Тарковского, Юрьевце Ивановской области, стартует юбилейный XV Международный кинофестиваль имени Тарковского «Зеркало». Россия представляет на конкурсе две картины: это «Совесть» Алексея Козлова, получившая три награды Шанхайского фестиваля, и лента Сергея Кудрявцева «...и будет дочь», которую зрители смотра увидят первыми в мире. Всего в основном конкурсе девять фильмов, большинство из которых представляют остросоциальное кино.

Наконец офлайн

Прошлогодний фестиваль прошел онлайн; нынешний перекочевал с середины лета сначала на сентябрь, а потом на конец августа, но все же стал «реальным» — с «живыми» просмотрами (на территории бывшего Юрьевецкого пивоваренного завода сооружены сцена и уличный кинотеатр), общением режиссеров, актеров и зрителей.

Кроме того, гостей и участников ждет дополнительный праздник — к 150-летию Иваново на набережной реки Уводь развернется городская ярмарка, откроются выставки, пройдут концерты. На территории бывшего завода будет работать карусель «ЗАРЯ» — уникальный музыкальный арт-объект, совмещающий крутящуюся сцену, танцпол и аттракцион.

Помимо основной программы

Фестиваль «Зеркало» включает в себя, помимо основной, еще несколько программ. Событием для синефилов обещает стать программа российского кино «Свои». В этом году на большом экране можно будет увидеть «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Уроки фарси» Вадима Перельмана, «Скажи ей» Александра Молочникова, «Последнюю "Милую Болгарию"» Алексея Федорченко, «Человека из Подольска» Семена Серзина и «Шум» Даниэллы Рыбакьян. В программу «Большая тройка», где представлены ленты с главных фестивалей мира — в Берлине, Каннах, Венеции, — вошли «Безумное кино для взрослых» Раду Жуде, победитель Берлина-2021, «Искушение» Пола Верховена из конкурсной программы Каннского МКФ, а также фильм «Мартин Иден» Пьетро Марчелло из конкурса Венеции-2019.

Традиционная программа «Тарковский контекст» в этом году посвящена 70-летию Александра Сокурова. Зрители увидят авторские цифровые реставрации классических лент Сокурова, а также дебютные работы его учеников из Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, которые мастер представит лично.

А программа специальных кинопоказов «Кино на колесах», по сложившейся традиции, отправится в малые города и поселки — Кинешму, Вичугу, Шую, Родники и Палех.

Программный директор МКФ «Зеркало» Андрей Плахов обещает, что конкурс этого года будет разнообразным и насыщенным.

— Некоторые фильмы сняты известными и опытными режиссерами, другие — начинающими, но все они наделены ярко выраженной индивидуальностью, — сказал Андрей Плахов «Известиям».

По мнению генпродюсера конкурса Константина Шавловского, на 15-й год своего существования «Зеркало» из традиционного киносмотра превращается в мультижанровый фестиваль искусств, центральная идея которого строится вокруг связи традиции с современностью.

— Неслучайно «Зеркало» в этом году откроется композицией Филиппа Горбачева и группы «Колокол». Сочетание электронной музыки с колокольным звоном станет камертоном всего фестиваля, — подчеркнул Константин Шавловский.

Фильмом, закрывающим фестиваль (он завершается 31 августа), станет документальная работа режиссера и основательницы журнала «Сеанс» Любови Аркус «Кто тебя победил никто» — фильм-портрет Аллы Демидовой на фоне нескольких эпох и ушедшего советского кинематографа. Это исследование и эссе о расколотом мире прошлого.

Конкурсная программа XV МКФ «Зеркало»

«Совесть»

Режиссер: Алексей Козлов. В ролях: Владислав Комаров, Александр Кононец, Василий Щипицын

Автор талантливых телесериалов и обладатель ТЭФИ в номинации «Лучший художественный фильм» снял картину в стилистике авторского кино, по «лекалам» двух корифеев питерской киношколы — Алексея Германа и Виктора Аристова. От Германа здесь — конфликт, в котором интеллигент идет на уголовника (как в фильме «Мой друг Иван Лапшин»), а вот тема морального беспокойства — аристовская. События разворачиваются в Петрограде, в «ревущие двадцатые»: следователь из «бывших» и профессор права Борис Летуш живет с убеждением, что принял новые правила игры и смирился с произволом, и ждет отмашки для отъезда в Париж, где вместе с женой намеревается провести остаток жизни, работая агентом. Однако судьба распоряжается иначе: одно из его дел касается поимки налетчика Леньки Пантелеева, ситуация вокруг которого ставит коллег главного героя в тупик. Ленька был милицейским информатором, и жди беды, если он откроет рот на суде. Летуш принимает решение, идущее вразрез с совестью: он способствует побегу Пантелеева, потому что это поможет ему провести собственное расследование и найти убийцу брата. Картина снята аскетично, герой — а его играет известный по фильму «Дорогие товарищи!» Владислав Комаров — казалось бы, прячет эмоции, но зритель попадает в поле его внутренней драмы.

«...и будет дочь»

Режиссер, сценарист, продюсер: Сергей Кудрявцев и др. В ролях: Елена Плужникова, Ольга Шалимова, Анастасия Гатилова, Ирина Гавра, Станислав Новиков

Фреску известного историка кино и критика, недавно дебютировавшего в качестве режиссера, можно охарактеризовать как трансцендентальный трип в коротком временном отрезке человеческой жизни. Это оммаж недавно ушедшему Марлену Хуциеву, а также Ясудзиро Одзу и его классическому фильму «Был отец» 1942 года. У главной героини умирает отец, как мы понимаем, пока она ехала в поезде. Трагические крупные планы, пустынные обледенелые зимние улицы и железнодорожные пути перемежаются кадрами воспоминаний — зимняя прогулка в детстве с папой, семейное застолье, встреча с собственным детством в целом. Живя на грани между реальностью и снами, героиня хочет вновь обрести себя и почувствовать желание жить.

«Бебиа, по моему единственному желанию» (Великобритания — Грузия)

Режиссер: Жужа Добрашкус

Первый фильм режиссера, писательницы и художницы Жужи Добрашкус снят в черно-белых тонах. Картина черпает вдохновение в греческой мифологии: даже если Минотавр мертв, нелегко найти выход из лабиринта. Семнадцатилетняя модель Ариадна возвращается из Европы в родную деревню в Грузии на похороны бабушки. Там ее ожидает холодный прием со стороны матери и странный наказ от одного из родственников. Будучи младшим членом семьи, Ариадна должна совершить поминальный обряд, протянув нить от кровати бебии (груз. — бабушка) в городской больнице до гроба в деревне, чтобы душа бабушки проследовала за телом. Ариадна нехотя соглашается и отправляется в долгий путь в сопровождении загадочного юноши Темо. Премьера фильма состоялась в 2021 году на Международном кинофестивале в Роттердаме.

«Страх» (Болгария)

Режиссер, сценарист: Ивайло Христов

Актер, режиссер и сценарист Ивайло Христов («Следы на песке», «Неудачники») снял фильм вместе с самым известным болгарским кинооператором Эмилем Христовым. Главная героиня Светла — вдова, недавно потерявшая работу. Деревня, в которой она живет, находится недалеко от границы с Турцией, и рядом часто появляются беженцы. Однажды во время охоты в лесу Светла встречает мигранта из Африки. Фильм получил Гран-при на МКФ «Темные ночи» в Таллинне и на Болгарском фестивале игрового кино «Золотая роза», вошел в конкурсные программы фестивалей в Триесте, Санта-Барбаре, Лос-Анджелесе, Миннеаполисе и Висконсине.

«В поисках Венеры» (Косово)

Режиссер, сценарист: Норика Сефа

Дебютная картина косовского режиссера — история современной девочки из традиционной, строго иерархической среды. Замкнутая, молчаливая Венера ходит в школу, чтобы выучить английский, живет дома с родителями и бабушкой, избегая мужских домогательств. К драматическим обстоятельствам добавляется послевоенный балканский контекст. Фильм взял спецприз жюри Международного кинофестиваля в Роттердаме — 2021.

«Галька» (Индия)

Режиссер, сценарист: П. С. Винот Радж

Режиссер Винот Радж создал фильм на основе реального происшествия в его семье. Отец и сын бродят по южноиндийскому пустынному ландшафту, где «гнев и разочарование горят сильнее солнца». Женщины ловят и жарят крыс или часами ждут, пока настанет их очередь вытащить мутную воду из колодца. Мужчины слоняются, играют в карты и спят. Один из них — Ганапати, вечно хмурый алкоголик, который постоянно курит. Его жена сбежала из дома, поскольку он ее бил, но он полон решимости забрать ее. Снятая на тамильском языке драма была показана на Международном кинофестивале в Роттердаме, где получила главную награду — «Тигра». Фильм побывал в Шанхае, в Чонджу, на Индийском кинофестивале в Лос-Анджелесе, Международном кинофестивале в Киеве «Молодость».

«Соперник» (Германия)

Режиссер: Маркус Ленц

Девятилетний Роман следует за своей мамой Оксаной, которая нелегально уехала работать в Германию. Там она живет с Гертом, 62-летним вдовцом, страдающим диабетом. Герт пытается подружиться с мальчиком, но Роман борется за внимание матери. Внезапно Оксане становится плохо, и Роман остается наедине со своим соперником. Удивительно, но Герт оказывается хорошим товарищем по играм. Но вот он умирает от инсульта. Роман остается запертым вместе с трупом. Мировая премьера фильма состоялась на МКФ в Пусане.

«Недвижимый» (Монголия — Германия)

Режиссер: Бьямба Сакхья

«Недвижимый» — это второй полнометражный художественный фильм режиссера Бьямбы Сакхьи. Однажды утром полный безразличия ко всему 26-летний писатель решает не вставать с постели: так он выражает протест против миропорядка, который кажется ему обезличивающим. Однако его невеста считает этот поступок эгоцентрической чушью и пытается расшевелить молодого человека. Мировая премьера фильма состоялась на таллинском МКФ «Темные ночи».

«Дорога в Эдем» (Кыргызстан)

Режиссеры, авторы сценария: Бакыт Мукул, Дастан Жапар уулу

Главный герой Кубат Алиев — литератор на пенсии, вдовец. Он живет один в своей квартире, забытый всеми. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить лечение товарища, но вскоре его младшего брата избивают коллекторы... Фильм, поднимающий социально значимую тему бедности творческих людей, был показан на таллиннском кинофестивале «Темные ночи» и Международном кинофестивале «Фаджр» в Иране, получил приз за лучший азиатский фильм на Международном кинофестивале в Дакке в Бангладеш.