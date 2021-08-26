Квартирный подвох: как не обмануться при покупке и аренде жилья

Собственники квартир нередко пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки жилья, сообщила на днях директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Чаще всего хозяева стараются умалчивать о шуме в доме, проблемных соседях и незаконной перепланировке. Столкнуться с неприятностями могут не только потенциальные покупатели квартир, но и арендаторы. По словам риелторов, речь идет не только о различных уловках, но и откровенно мошеннических схемах. Подробности — в материале «Известий».

Хитрости при выборе квартиры

Собственники квартир нередко пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки жилья. Так, насторожить должна ситуация, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестнице, в тамбуре или на лифтовой площадке, сообщила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее словам, таким образом собственник может пытаться скрыть неадекватных соседей или асоциальное окружение.

Квартирный подвох Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Необходимо учитывать и тот факт, что иногда продавцы могут умолчать о высоком уровне шума в квартире. В этом случае показ, как правило, устраивается днем, чтобы обычный городской шумовой фон скрывал другие звуки.

Еще одна уловка — сокрытие перепланировки. Если же владелец заверяет, что изменения законны, то надо потребовать от него документы на согласование, отметила Дымова.

— Если перепланировка несогласованная, это прямой путь к большим расходам: либо штрафу, либо, в самом плохом случае, к штрафу и восстановлению исходного состояния за свой счет, — заключила эксперт.

Уловки для арендаторов

Страдают от подобного обмана не только потенциальные покупатели квартир, но и арендаторы. Как правило, основной проблемой становится сокрытие информации о самом доме или условиях проживания — причем как риелторами, так и собственниками, отметил в разговоре с «Известиями» член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

— Например, часто пытаются скрыть шумных соседей или шумную дорогу рядом с домом. Я всегда рекомендую: когда вам предлагают посмотреть квартиру, допустим, в 19:00, спросить, а могут ли показать ее днем. Если вам говорят, что без проблем могут — значит, всё нормально, но если отвечают, что нет, квартиру показывают только вечером — подумайте, может быть, там днем какая-то проблема. Поэтому я советую перед просмотром съездить днем и хотя бы посмотреть на обстановку вокруг дома, а уже саму квартиру посмотреть вечером.

Квартирный подвох Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Бывает и такое: собственник хочет сдать квартиру только на полгода, но понимает, что так ее не снимут. Поэтому он говорит, что сдает на год, но через полгода просит расторгнуть договор, продолжает Барсуков. «Такой обман разгадать практически невозможно, но нужно понимать, что у вас есть договор и собственник, соответственно, должен нести какую-то ответственность в случае возникновения таких ситуаций. Поэтому я бы изначально рекомендовал прописывать в договоре штрафные санкции в случае его досрочного расторжения без уважительных причин (а к ним относятся неоплата аренды, нарушение условий проживания)».

Впрочем, немало на рынке не просто уловок, но и откровенно мошеннических схем. Самая стандартная — это снять квартиру, сдать ее пяти людям и потом исчезнуть, собрав с них предоплату. «Чтобы избежать подобных ситуаций, как минимум необходимо заказать на человека выписку из ЕГРН — она делается в течение дня. Посмотреть, кто собственник, и сверить с лицом, которое тебе эту квартиру сдает. Также случается и такое — это может быть и мошеннической схемой, и просто жизненным обстоятельством — в квартире три собственника, а сдает один. Второй приходит и говорит, а почему вы здесь живете, я не давал своего согласия. Поэтому если в квартире несколько собственников, желательно, чтобы они все поставили подпись под договором», — отмечает эксперт.

Также существует информационное мошенничество, но сейчас оно встречается уже не так часто. В чем оно заключается: вам предлагают подобрать за деньги 10–20 квартир и в итоге предлагают устаревшие варианты.

Внимание на объявления

С особой осторожностью стоит относиться и к поиску жилья в интернете. Так, своим опытом аренды квартиры, сдававшейся посуточно, делится Наталия, приезжавшая с семьей посмотреть столицу: «Нам нужно было на несколько дней снять квартиру в Москве. Мы нашли в интернете двухуровневую квартиру, позвонили арендодателю, он обозначил время, когда он сможет подъехать, чтобы показать ее нам. Время было уже позднее, когда мы приехали. Пока я заходила с детьми в квартиру и заносила вещи, муж перевел деньги за 10 дней — 20 тыс. рублей. Но потом мы обнаружили, что практически вся мебель сломана, везде грязно, посуды нет никакой, хотя было заявлено обратное. Кроме того, оказалось, что входная дверь не закрывается из-за сломанного замка. Мы тут же начали звонить человеку, у которого арендовали эту квартиру, но он уже не брал трубку. В итоге мы переночевали только одну ночь, но потратили немало денег».

Квартирный подвох Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Впрочем, нередко бывает и такое, что никакой квартиры вообще не существуют и люди переводят деньги ни за что. « Что касается объявлений в интернете, самый простой способ понять, что за ними скрываются мошенники, — слишком низкая цена. Мошенники всегда ставят на жадность. Если квартира сдается процентов на 20 ниже рынка, нужно задуматься о том, что это должно быть чем-то обусловлено. Разговоры о том, что собственник срочно уезжает, — ерунда, он всегда может уехать, оставить доверенность, а по доверенности ее кто-то может сдать », — подчеркивает Барсуков.

Еще одним сигналом могут быть слишком хорошие фотографии, не соответствующие цене, отметил в разговоре с «Известиями» юрист и риелтор Герман Борисов. Чудес на рынке не бывает, всё достаточно отрегулировано, и хорошая квартира не будет стоить копейки — разница может быть не более 10%.

Вернуть свои деньги в подобных случаях — задача непростая, даже если на руках квартиросъемщика имеется договор об аренде. Очень многое зависит от того, каким образом был оформлен документ, отмечает юрист в области недвижимости Дмитрий Островский. «Обычно в договорах есть пункт о том, что он может быть расторгнут, если выявятся недостатки, о которых сами арендодатели не знали, но они существенны. Условно, не работают розетки или плесень, от которой болеет ребенок. Но это может быть существенным недостатком для вас, а для арендодателя — нет, — рассказывает юрист. — Если собственник не хочет расторгать договор, тогда следует обратиться в суд. И именно там придется доказывать, что выявленные недостатки являются настолько существенными, что не позволяют там проживать».