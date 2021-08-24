В МГУ назвали возможным применение антитела от всех штаммов для тяжелобольных

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В Ломоносова Роман Зиновкин счел возможным, что антитело, упомянутое в исследовании ученых из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе, может быть применено для терапии тяжелобольных пациентов с высоким уровнем инфицирования коронавирусной инфекции.

Согласно материалу, сначала эксперты изучили 43 образца антител и оценили их способность предотвращать заражение вариантом SARS-CoV-2, затем они отобрали девять наиболее сопротивляющихся вирусу частиц и протестировали их на грызунах, а уже после этого отобрали самые эффективные.

В итоге ученые выяснили, что антитела SARS2-38 могут противостоять распространенным вариантам инфекции, в том числе «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа», «Йота». Кроме того, они могут противостоять редким мутациям. Как объяснили специалисты, вышеуказанные антитела присоединяются к неизменной части спайкового белка коронавируса.

«Они будут препятствовать размножению вируса и инфицированию тканей человека. Вводить его будут, скорее всего, внутривенно — через кровь оно будет распространяться по организму и поступать к зараженным системам и органам. Конечно, если применять его на десятках миллионах пациентов, наверняка вирус мутирует и приобретет устойчивость к данным антителам», — сказал он во вторник, 24 августа, в беседе с «Известиями».

Однако терапия антителами — довольно дорогая, поэтому, скорее всего, такое лекарство будут выписывать немногим пациентам, заключил Зиновкин.

Ранее в этот же день доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России Сергей Вознесенский выразил недоверие к результатам исследований. Он привел в пример Израиль, где было привито более 60% населения, однако в последний месяц наблюдается подъем заболеваемости, обусловленный штаммом «Дельта».

«Если бы у переболевших людей вырабатывалось какое-то универсальное антитело, то встает вопрос: почему там такая высокая заболеваемость?» — заметил Вознесенский.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков 23 августа оценил вероятность появления штаммов коронавируса с более высоким уровнем распространения и возможностью избегать воздействия на них антител. По его словам, этого может и не произойти, так как все зависит от скорости глобальной вакцинации и темпов формирования коллективного иммунитета, а также от темпов мутаций вируса.