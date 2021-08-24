Ученый скептически отнесся к информации об антителе от всех штаммов

Доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России Сергей Вознесенский выразил недоверие к результатам исследований ученых из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Согласно материалу, сначала эксперты изучили 43 образца антител и оценили их способность предотвращать заражение вариантом SARS-CoV-2, затем они отобрали девять наиболее сопротивляющихся вирусу частиц и протестировали их на грызунах, а уже после этого отобрали самые эффективные.

В итоге ученые выяснили, что антитела SARS2-38 могут противостоять распространенным вариантам инфекции, в том числе «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа», «Йота». Кроме того, они могут противостоять редким мутациям. Как объяснили специалисты, вышеуказанные антитела присоединяются к неизменной части спайкового белка коронавируса.

«Я отношусь к результатам таких исследований скептически. Если взять Израиль, где было привито более 60% населения, мы последний месяц наблюдаем подъем заболеваемости, обусловленный штаммом «Дельта». Если бы у переболевших людей вырабатывалось какое-то универсальное антитело, то встает вопрос, почему там такая высокая заболеваемость», — заявил Вознесенский во вторник, 24 августа, в беседе с «Известиями».

По его мнению, подобные исследования должны пока оставаться в научном русле, а не в практическом. Ввиду того что люди заболевают повторно, у них либо не сформировались антитела, либо их антитела не являются универсальными.

По словам руководителя Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберта Ризванова, у новых штаммов вируса на поверхности S-белка появляется мутация, из-за чего повышается их заразность, либо возникают мутации, которые приводят к тому, что существующий ранее приобретенный иммунитет (антитела) перестает узнавать и нейтрализовать вирус. Можно выбрать такие участки на поверхности белка, которые меняются крайне редко (консервативные), добавил он.

«Если ученым удалось найти антитела к таким участкам, то можно предположить, что им удастся создать универсальное средство против всех штаммов коронавируса, даже тех новых, которые будут возникать в будущем <...> Разработка таких препаратов ведется по стандартной методике: нужно проводить доклинические исследования на животных и клинические исследования на людях. Сейчас первые моноклональные антитела от коронавируса только добираются до рынка, с учетом этого на создание нового препарата может уйти год-два», — отметил Ризванов.

В отличие от вакцин, которые разрабатываются по ускоренной схеме за несколько месяцев, эти препараты создаются по более длительной схеме, подчеркнул эксперт.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков 23 августа оценил вероятность появления штаммов коронавируса с более высоким уровнем распространения и возможностью избегать воздействия на них антител. По его словам, этого может и не произойти, так как всё зависит от скорости глобальной вакцинации и темпов формирования коллективного иммунитета, а также от темпов мутаций вируса.