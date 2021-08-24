Автопроизводителям временно разрешили выпуск машин без «ЭРА-Глонасс»

Автопроизводителям разрешили до конца текущего года не устанавливать на машины в России и других странах ЕАЭС систему экстренного реагирования при авариях («ЭРА-Глонасс»). Об этом во вторник, 23 августа, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что данное решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 17 августа.

Как уточняется, решение связанно с дефицитом электронных чипов. Так, до 31 декабря 2021 года разрешено не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства (шасси) категорий M1 (легковые авто), M2, M3 (автобусы) и N1, N2, N3 (грузовики).

Исключение составляет транспорт, который предназначен для перевозки опасных грузов и транспорта для перевозки детей.

Замдиректора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян отметил, что, как ожидается, производитель дооснастит такие машины устройством или системой вызова экстренных оперативных служб до 30 июня 2022 года. Согласно решению коллегии, производитель должен проинформировать покупателя о необходимости дооснащения автомобиля.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В Минпромторге РФ считают, что дооснащение машин модулями вызова экстренных служб будет проводиться в рамках подготовленных производителями и согласованных с Росстандартом отзывных кампаний и за счет производителей.

Ведомство намерено контролировать выпуск в обращение транспорта, не оснащенного модулями, и их дооснащение.

Еще в марте сообщалось, что российская автомобильная промышленность столкнулась с общемировым дефицитом электронных чипов. Речь шла о микросхемах, необходимых для производства модулей «ЭРА-ГЛОНАСС», приборных панелей, тахографов, блоков управления двигателем и мультимедийных систем.

Тогда планировалось, что Минпромторг и Минфин проработают механизмы поддержки компаний, которые занимаются изготовлением компонентов для автопрома.