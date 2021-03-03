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Российский автопром столкнулся с нехваткой микросхем

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Российская автомобильная промышленность столкнулась с общемировым дефицитом электронных чипов. Речь идет о микросхемах, которые необходимы для производства модулей ЭРА-ГЛОНАСС, блоков управления двигателем, приборных панелей, тахографов и мультимедийных систем. Об этом 3 марта сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что дефицит чипов для автопрома возник во всем мире, поскольку весной 2020 года на фоне коронавируса производители автомобилей сократили заказы. Теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов.

Эксперты отрасли пояснили, что цикл производства микросхем достигает шести месяцев. Он состоит из выращивания кремниевых кристаллов и установки их в корпус. Выращивают их нечасто и сразу в большом количестве. Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет.

По оценкам аналитического агентства IHS Markit, в I квартале 2021 года из-за недостатка полупроводников отложат производство около 1 млн авто по всему миру (примерно 5% от общего выпуска).

21 января президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев заявил, что в России в 2021 году рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей может составить 3–5%.

Кроме того, рост в 2021 году покажет и рынок автомобилей с пробегом. Так, продажи, предположительно, увеличатся на 1–2%.

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