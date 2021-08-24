Эксперт призвал информировать о пенсионных накоплениях все слои населения

Информация о пенсионных накоплениях должна быть доступна всему населению, а не только его части, считает председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков.

«Любое информирование — это хорошо. Важно понять, почему информирование о пенсионных начислениях предлагается предоставлять только лицам от 40 и 45 лет? Она должна быть доступна лицам в любом возрасте, без ограничений, особенно молодым», — выразил свое мнение Песков в беседе с «Известиями» во вторник, 24 августа.

Эксперт также отметил, что дополнительным экономическим стимулом для осуществления официальной трудовой деятельности стало бы возвращение накопительной части пенсии.

Накануне Министерство труда России утвердило порядок предоставления сведений россиянам о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Теперь информация будет доступна застрахованным женщинам и мужчинам, достигшим 40 и 45 лет соответственно и пока не получающим пенсионные выплаты.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2022 года.

22 августа президент России Владимир Путин выступил с предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру, а 24 августа подписал соответствующий указ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указал: инициатива российского лидера позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.