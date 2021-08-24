Подвести рядового Райана: почему РФ против американцев в Центральной Азии

Россия не хочет видеть американских солдат в Центральной Азии. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам визита в Будапешт . В венгерской столице он почтил память советских воинов-освободителей, встретился с вице-премьером Жольтом Шемьеном и главой МИД страны Петером Сийярто. Венгрия — первой в ЕС одобрила вакцинацию «Спутником V» и, судя по всему, первой среди стран союза запустит производство российского препарата . Омрачить переговоры политиков могло лишь участие президента Венгрии Яноша Адера в заседании «Крымской платформы», прошедшей 23 августа в Киеве. Почему этого не произошло, о чем говорили в Будапеште и почему российскому министру жаль страны ЕС — в материале «Известий» .

Сделают в Венгрии

Министр начал свой визит в Будапешт с возложения венка в цвет российского триколора к мемориалу советским воинам-освободителям. Его установили на площади Свободы еще в 1945 году и ранее под ним находилось захоронение, которое позже перенесли. Всего в 44-45 годах прошлого века в Венгрии погибло более 200 тыс. советских солда т.

14-метровый обелиск не раз подвергался актам вандализма. Однако, как отметили собеседники «Известий», Венгрия чтит память погибших советских воинов , освободивших страну от фашистов, и старается должным образом охранять мемориалы.

Подвести рядового Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возложил венок мемориалу советским воинам-освободителям во время своего визита в Будапешт Фото: Global Look Press/MFA Russia

Позже министр встретился с Петером Сийярто. В приветственной речи венгерский коллега лично поблагодарил Сергея Лаврова за содействие в поставках российского препарата от коронавируса «Спутник V» . Всего Будапешт получил 2 млн доз вакцины, рассчитанные на 1 млн венгров. Однако более распространенной оказалась китайская прививка «Sinopharm», ее завезли в страну в гораздо больших количествах. Правда, венгры усомнились в ее эффективности и теперь многие проходят ревакцинацию.

Как рассказали министры по итогам встречи, в скором времени на территории Венгрии — в городе Дебрецен — запустят производство российского препарата.

— К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцину «Спутник V», — заявил Сийярто, добавив, что страна будет поставлять препарат и в другие страны .

Также венгерский министр рассказал, что уже в середине осени будет подписан новый 15-летний договор с «Газпромом» о поставках российского природного газа в Венгрию , что станет гарантией энергетической стабильности для страны.

Многовекторная политика

23 августа в Киеве прошло первое заседание «Крымской платформы», приуроченное к трехдневному празднованию Дня независимости Украины . О созыве этого форума президент страны Владимир Зеленский сообщил еще в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. На встрече обсуждалась возможность возвращения Крыма в состав Украины «мирным путем». В заседании участвовали делегаты от 44 стран — 13 из них были представлены на уровне глав государств. Среди них и президент Венгрии Янош Адер . Еще накануне в российском МИДе заявили, что зафиксируют позицию участвовавших стран. Во время пресс-конференции по итогам визита Сергея Лаврова в Будапешт российский министр отметил, что в Москве знают о рычагах давления на страны Запада с тем, чтобы последние участвовали в подобного рода мероприятиях.

Подвести рядового Заседание «Крымской платформы» Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

— Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине . Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира, — добавил Сергей Лавров.

При этом его коллега Петер Сийярто не стал отвечать на вопрос «Известий» о «Крымской платформе» и целесообразности появления там президента страны. Однако он заметил, что глубоко обеспокоен ситуацией вокруг закарпатских венгров , права которых ущемляются не первый год.

— Мы считаем что нельзя нарушать интересы нацменьшинств. Украина нарушает разного рода соглашения. Так, например, до 2015 года в стране действовал закон о венгерском языке. Но теперь мы видим все больше и больше инцидентов, когда права венгров на язык нарушаются. Мы просили украинскую сторону прекратить эту политику. Хорошо, что есть партнеры, с которыми можно обсудить эту ситуацию, — заявил Петер Сийярто.

По мнению экспертов, в Москве понимают, чем обусловлена политика Венгрии, поэтому каких-либо последствий для отношений двух стран не последует.

— Участие венгерского президента в «Крымской платформе» никак не повлияет на отношения между Будапештом и Москвой, так как в России понимают, что страна ведет многовекторную политику . Ей необходимо выстраивать отношения с соседом, — отметила в беседе с «Известиями» эксперт клуба «Валдай», заведующая отделом исследований Центральной и Восточной Европы и Вишеградским Центром Института Европы РАН Любовь Шишелина.

Она также добавила, что Верховная рада вполне может принять решение об особом статусе для закарпатских венгров в рамках закона о национальных сообществах.

Подвести рядового Сергей Лавров и Петер Сийярто Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, политика Венгрии относительно Украины строится на принципах отстаивания прав и свобод своих соотечественников на территории соседа.

— Хорошо известный факт: Венгрия на протяжении семи лет блокирует министерские заседания по линии Украина-НАТО. Вот и сейчас венграми выбрана стратегия участия в этом координационном механизме в первую очередь для возможности оказывать дополнительное давление на Украину , — считает эксперт.

При этом, по его словам, в случае принятия особого статуса для закарпатских венгров в законе о национальных сообществах, разразится серьезный скандал, ведь нельзя рассматривать этот вопрос отдельно от, например, прав проживающих на Украине поляков.

Мы готовы

На итоговой пресс-конференции Сергей Лавров высказался и о ситуации в Афганистане: Москва не хочет видеть американских солдат в Центральной Азии .

— Я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории, — сказал министр.

Кроме того, глава российского МИДа заявил, что ни одна страна региона не захочет стать мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои инициативы .

Россия готова продолжать содействовать диалогу афганских сил, чтобы ситуация решилась как можно скорее. Министр также рассказал о предложении президента Франции Эммануэля Макрона о встрече пятерки Совбеза по ситуации в Афганистане — оно прозвучало во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 20 августа.

— Мы готовы , — отметил российский дипломат.

Москва предлагает провести встречу и в более расширенном составе — в Нью-Йорке во время заседания Генассамблеи ООН.

Подвести рядового Фото: Global Look Press/MFA Russia

После того, как власть в Афганистане захватил «Талибан» (движение запрещено в РФ), в стране обострился и миграционный вопрос. Только в прошлом году, по данным ООН, общее число внутренних беженцев в республике превысило 3,5 млн. В Верховном комиссариате организации по делам беженцев предупредили, что в последние недели в стране ухудшается ситуация с безопасностью и у многих семей нет другого выбора кроме как бежать. Европа уже бьет тревогу — там не хотят повторения кризиса 2015 года, когда страны ЕС открыли границы для беженцев из Сирии. Петер Сийярто назвал ситуацию в Афганистане угрозой национальной безопасности Венгрии .

— По проблеме афганских беженцев взаимодействие между РФ и ЕС вполне возможно. По-видимому, это обсуждалось 20 августа во время встречи в Москве президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и в рамках состоявшегося накануне телефонного разговора Путина с Макроном. Страны ЕС, в первую очередь Германия, уже сейчас страдают от незаконного пересечения их границ афганскими беженцами, в основном через турецкую территорию. Значительное увеличение их потока в ЕС может привести к новому миграционному кризису, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владимир Евсеев.

Пожалуй, самым запоминающимся стало высказывание министра по поводу позиции главы внешней политики Евросоюза Жозепа Борреля, который заявил на днях о том, что нельзя допустить, чтобы Афганистан достался России и Китаю .

Подвести рядового Фото: Global Look Press/Bradley Secker

— Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать. Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну . А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии «или — или». Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза , — отметил глава российского МИДа.

Следующей остановкой в европейском турне Сергея Лаврова станет Вена, где министр пообщается с высшим руководством Австрии и проведет встречу с деловыми кругами.