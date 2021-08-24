Подвести рядового Райана: почему РФ против американцев в Центральной Азии
Россия не хочет видеть американских солдат в Центральной Азии. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам визита в Будапешт. В венгерской столице он почтил память советских воинов-освободителей, встретился с вице-премьером Жольтом Шемьеном и главой МИД страны Петером Сийярто. Венгрия — первой в ЕС одобрила вакцинацию «Спутником V» и, судя по всему, первой среди стран союза запустит производство российского препарата. Омрачить переговоры политиков могло лишь участие президента Венгрии Яноша Адера в заседании «Крымской платформы», прошедшей 23 августа в Киеве. Почему этого не произошло, о чем говорили в Будапеште и почему российскому министру жаль страны ЕС — в материале «Известий».
Сделают в Венгрии
Министр начал свой визит в Будапешт с возложения венка в цвет российского триколора к мемориалу советским воинам-освободителям. Его установили на площади Свободы еще в 1945 году и ранее под ним находилось захоронение, которое позже перенесли. Всего в 44-45 годах прошлого века в Венгрии погибло более 200 тыс. советских солдат.
14-метровый обелиск не раз подвергался актам вандализма. Однако, как отметили собеседники «Известий», Венгрия чтит память погибших советских воинов, освободивших страну от фашистов, и старается должным образом охранять мемориалы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возложил венок мемориалу советским воинам-освободителям во время своего визита в Будапешт
Позже министр встретился с Петером Сийярто. В приветственной речи венгерский коллега лично поблагодарил Сергея Лаврова за содействие в поставках российского препарата от коронавируса «Спутник V». Всего Будапешт получил 2 млн доз вакцины, рассчитанные на 1 млн венгров. Однако более распространенной оказалась китайская прививка «Sinopharm», ее завезли в страну в гораздо больших количествах. Правда, венгры усомнились в ее эффективности и теперь многие проходят ревакцинацию.
Как рассказали министры по итогам встречи, в скором времени на территории Венгрии — в городе Дебрецен — запустят производство российского препарата.
— К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцину «Спутник V», — заявил Сийярто, добавив, что страна будет поставлять препарат и в другие страны.
Также венгерский министр рассказал, что уже в середине осени будет подписан новый 15-летний договор с «Газпромом» о поставках российского природного газа в Венгрию, что станет гарантией энергетической стабильности для страны.
Многовекторная политика
23 августа в Киеве прошло первое заседание «Крымской платформы», приуроченное к трехдневному празднованию Дня независимости Украины. О созыве этого форума президент страны Владимир Зеленский сообщил еще в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. На встрече обсуждалась возможность возвращения Крыма в состав Украины «мирным путем». В заседании участвовали делегаты от 44 стран — 13 из них были представлены на уровне глав государств. Среди них и президент Венгрии Янош Адер. Еще накануне в российском МИДе заявили, что зафиксируют позицию участвовавших стран. Во время пресс-конференции по итогам визита Сергея Лаврова в Будапешт российский министр отметил, что в Москве знают о рычагах давления на страны Запада с тем, чтобы последние участвовали в подобного рода мероприятиях.
Заседание «Крымской платформы»
— Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира, — добавил Сергей Лавров.
При этом его коллега Петер Сийярто не стал отвечать на вопрос «Известий» о «Крымской платформе» и целесообразности появления там президента страны. Однако он заметил, что глубоко обеспокоен ситуацией вокруг закарпатских венгров, права которых ущемляются не первый год.
— Мы считаем что нельзя нарушать интересы нацменьшинств. Украина нарушает разного рода соглашения. Так, например, до 2015 года в стране действовал закон о венгерском языке. Но теперь мы видим все больше и больше инцидентов, когда права венгров на язык нарушаются. Мы просили украинскую сторону прекратить эту политику. Хорошо, что есть партнеры, с которыми можно обсудить эту ситуацию, — заявил Петер Сийярто.
По мнению экспертов, в Москве понимают, чем обусловлена политика Венгрии, поэтому каких-либо последствий для отношений двух стран не последует.
— Участие венгерского президента в «Крымской платформе» никак не повлияет на отношения между Будапештом и Москвой, так как в России понимают, что страна ведет многовекторную политику. Ей необходимо выстраивать отношения с соседом, — отметила в беседе с «Известиями» эксперт клуба «Валдай», заведующая отделом исследований Центральной и Восточной Европы и Вишеградским Центром Института Европы РАН Любовь Шишелина.
Она также добавила, что Верховная рада вполне может принять решение об особом статусе для закарпатских венгров в рамках закона о национальных сообществах.
Сергей Лавров и Петер Сийярто
По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, политика Венгрии относительно Украины строится на принципах отстаивания прав и свобод своих соотечественников на территории соседа.
— Хорошо известный факт: Венгрия на протяжении семи лет блокирует министерские заседания по линии Украина-НАТО. Вот и сейчас венграми выбрана стратегия участия в этом координационном механизме в первую очередь для возможности оказывать дополнительное давление на Украину, — считает эксперт.
При этом, по его словам, в случае принятия особого статуса для закарпатских венгров в законе о национальных сообществах, разразится серьезный скандал, ведь нельзя рассматривать этот вопрос отдельно от, например, прав проживающих на Украине поляков.
Мы готовы
На итоговой пресс-конференции Сергей Лавров высказался и о ситуации в Афганистане: Москва не хочет видеть американских солдат в Центральной Азии.
— Я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории, — сказал министр.
Кроме того, глава российского МИДа заявил, что ни одна страна региона не захочет стать мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои инициативы.
Россия готова продолжать содействовать диалогу афганских сил, чтобы ситуация решилась как можно скорее. Министр также рассказал о предложении президента Франции Эммануэля Макрона о встрече пятерки Совбеза по ситуации в Афганистане — оно прозвучало во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 20 августа.
— Мы готовы, — отметил российский дипломат.
Москва предлагает провести встречу и в более расширенном составе — в Нью-Йорке во время заседания Генассамблеи ООН.
После того, как власть в Афганистане захватил «Талибан» (движение запрещено в РФ), в стране обострился и миграционный вопрос. Только в прошлом году, по данным ООН, общее число внутренних беженцев в республике превысило 3,5 млн. В Верховном комиссариате организации по делам беженцев предупредили, что в последние недели в стране ухудшается ситуация с безопасностью и у многих семей нет другого выбора кроме как бежать. Европа уже бьет тревогу — там не хотят повторения кризиса 2015 года, когда страны ЕС открыли границы для беженцев из Сирии. Петер Сийярто назвал ситуацию в Афганистане угрозой национальной безопасности Венгрии.
— По проблеме афганских беженцев взаимодействие между РФ и ЕС вполне возможно. По-видимому, это обсуждалось 20 августа во время встречи в Москве президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и в рамках состоявшегося накануне телефонного разговора Путина с Макроном. Страны ЕС, в первую очередь Германия, уже сейчас страдают от незаконного пересечения их границ афганскими беженцами, в основном через турецкую территорию. Значительное увеличение их потока в ЕС может привести к новому миграционному кризису, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владимир Евсеев.
Пожалуй, самым запоминающимся стало высказывание министра по поводу позиции главы внешней политики Евросоюза Жозепа Борреля, который заявил на днях о том, что нельзя допустить, чтобы Афганистан достался России и Китаю.
— Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать. Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии «или — или». Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза, — отметил глава российского МИДа.
Следующей остановкой в европейском турне Сергея Лаврова станет Вена, где министр пообщается с высшим руководством Австрии и проведет встречу с деловыми кругами.