АПЛ «Кузбасс» вернулась на Камчатку после выполнения боевых задач в море

АПЛ «Кузбасс» вернулась на Камчатку после выполнения боевых задач в море

2021-08-24 05:09:42

2021-08-24 05:09:42

2021-08-24 05:09:42

2021-08-24 05:09:42

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