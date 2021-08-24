Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей

Школьные выплаты получили родители свыше 20 млн детей, что составляет 98% от планируемого числа адресатов, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Оставшиеся заявления на пособие обрабатывают в кратчайшие сроки, передает телеканал «Известия». Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года через портал Госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР. Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей. Компенсация предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

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