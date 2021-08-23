Три человека скончались в Орске после распития контрафактного алкоголя

По факту гибели троих жителей Орска от отравления контрафактным алкоголем возбуждено уголовное дело. Прокурор Оренбуржья Руслан Медведев поручил установить контроль за ходом следствия. Трагедия произошла 20 августа.

Через два дня после семейного застолья скончались 52-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 43 и 53 лет, пишет РИА «Оренбуржье». СК возбудил уголовное дело «за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц».

По данным следствия, один из членов семьи в неофициальной торговой точке приобрел спиртное, которое было выпито на семейном празднике. Следователи осмотрели место ЧП, изъяли оставшуюся спиртосодержащую жидкость тару из-под алкоголя, отмечает 56orb.ru.

9 августа сообщалось о гибели трех человек от отравления алкоголем в Красноярске. Еще двое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии. Установлено, что все отравившиеся употребляли алкоголь из пластиковых бутылок без этикеток.