Три человека умерли от отравления алкоголем в Красноярске

Три человека скончались от отравления алкоголем с начала августа в Красноярске. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей.

По данным правоохранительных органов, жертвами употребления некачественного алкоголя стали мать и дочь 54 и 24 лет в Советском районе, а также 54-летний житель Октябрьского района. Еще двое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В ходе проверки установлено, что все отравившиеся употребляли алкоголь из пластиковых бутылок без этикеток.

В Октябрьском районе задержаны двое мужчин, которые подозреваются в незаконном обороте опасного алкоголя. Предварительно установлено, что красноярец 1963 года рождения дистанционно приобрел у жителя Санкт-Петербурга спиртосодержащую жидкость, разлитую по пластиковым бутылям объемом 5 л. Эту жидкость он вместе с подельником сбывал под видом обычного алкоголя. В составе жидкости обнаружен метиловый спирт. Один из подозреваемых взят под стражу, второй находится под домашним арестом.