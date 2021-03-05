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Супругов из Липецка осудили за хранение контрафактного алкоголя

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В Липецке вынесен приговор в отношении супругов, которые приобрели в целях сбыта немаркированный алкоголь. Сумма ущерба составляет почти 500 тыс. рублей.

По данным следствия, для незаконной деятельности супруги 64 и 38 лет использовали три гаража. В двух хранились свыше 1,3 тыс. бутылок алкоголя, в третьем велась продажа спиртного. Об этом пишет LipetskMedia.

Каждому из супругов назначили по полгода лишения свободы условно. Также они должны выплатить штрафы по 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и полицейские пресекли торговлю контрафактными сигаретами на рынке в центре Санкт-Петербурга. Всего изъято 125 тыс. блоков табачных изделий стоимостью свыше 100 млн рублей.

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