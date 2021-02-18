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ФСБ изъяла в Петербурге контрафактные сигареты на 100 млн рублей
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ФСБ изъяла в Петербурге контрафактные сигареты на 100 млн рублей

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Сотрудники ФСБ и полицейские пресекли торговлю контрафактными сигаретами на рынке в центре Санкт-Петербурга, в ходе операции изъято 125 тыс. блоков табачных изделий на сумму более 100 млн рублей. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Блоки сигарет были как с поддельными акцизными марками, так и без них. Торговля контрафактом осуществлялась на рынке в Апраксином дворе в центре Петербурга.

Как уточняется, большая часть сигарет изготовлена или доставлена в Россию с территории Белоруссии и Казахстана. Преступная группа организовала перевозку, хранение и продажу контрафакта в России, ее деятельность пресечена, добавили в ФСБ.

Сколько именно человек задержано, не уточняется.

В октябре 2020 года доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ в среднем по регионам составила 10,2%, что на 0,3 п.п. ниже по сравнению с июнем 2020-го (10,5%) и на 5,4 п.п. — по сравнению с концом 2019 года.

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