В Карелии восемь граждан Белоруссии отравились суррогатным алкоголем

Уголовное дело возбудили после отравления в Пудожском районе Карелии восьми человек, двое из которых умерли. Об этом сообщили в понедельник, 23 августа, в пресс-службе регионального управления Следственного комитата (СК) России.

По версии следствия, 22 августа сотрудники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего двое мужчин скончались, шестеро находятся в больнице с признаками острого отравления.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в Минздраве Карелии, отравившиеся — граждане Белоруссии. Их госпитализировали в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова и Пудожскую ЦРБ.

«У троих очевидной клиники отравления нет, но опасность отравления суррогатами заключается в том, что проявления клиники могут быть через несколько дней и выражаются острой почечной недостаточностью», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

В Пудоже в настоящее время находится главный нарколог Карелии Ольга Ларионова.

11 августа стало известно, что три гостя свадьбы в Пензе скончались из-за суррогатного алкоголя, который они выпили во время празднования. По данным следователей, подделку на свадьбу принес один из организаторов торжества. Алкоголь он приобрел не в официальных торговых точках.