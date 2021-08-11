Три человека скончались из-за отравления суррогатным алкоголем на свадьбе в Пензе

Три гостя свадьбы в Пензе скончались из-за суррогатного алкоголя, который они выпили на празднике. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным следователей, подделку на свадьбу, состоявшуюся 6 августа, принес один из организаторов торжества. Алкоголь он приобрел не в официальных торговых точках. После употребления напитков гости свадьбы стали плохо себя чувствовать.

«В результате двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались в течение следующих двух дней после мероприятия, еще две женщины 1976 и 1973 годов рождения госпитализированы с признаками отравления», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли оставшуюся спиртосодержащую жидкость и тару из-под алкоголя. Устанавливаются происхождение суррогата и точки его реализации, а также всех причастные к совершенному преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что в результате отравления суррогатом алкоголя (антисептиком) в селе Баяга Таттинского района Якутии пострадали девять человек. Шесть человек скончались.